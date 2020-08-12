台灣電單車女神艾妃型格兜風　大曬傲人身材　路人司機回頭率100%

鐵騎士予人瀟灑的感覺，而女士開電單車更是令人眼前一亮！台灣電單車女神「艾妃」不時都會在公路上兜風，是當地著名的女騎士之一。除了愛車有特別風格造型之外，更重要的是艾妃身材豐滿得誇張，又不介意以性感打扮示人，令馬路上的人看得她難免會分心！

艾妃本身是網紅，亦熱愛騎電單車兜風。（IG「ai_fei9961」圖片）

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艾妃本身是一名網紅，IG有多達16.2萬名粉絲追蹤，更利害的是她喜歡騎電單車出外兜風，其中北宜公路為她最常出沒的地方之一。艾妃曾經戴上黑色全面罩頭盔，身穿黑色皮食外套、黑色絲襪、黑色長靴，騎着她的黑紅色愛車在公路上馳騁，十分型格。不過最為吸睛的是，艾妃將外套拉錬拉低至僅比腰高一點，大曬傲人上圍，令路人或是司機都為之一振！

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