台前空姐揭航空界術語　機長室最污糟　「Crew Meal」竟含性暗示

空服員享高薪待遇，又世界各地到處跑，是許多人心中的夢幻職業，空姐出身的台灣網紅「天菜娘娘」常常分享在機上工作不為人知的秘辛，尤其是在機艙內，「Crew Meal」是18禁潛規則關鍵字，且最髒的地方除了是廁所外，另一個就是「機長室」，引起熱烈討論。

「Crew Meal」到底是什麼性暗示？點圖看更天菜娘娘揭航空界術語▼▼▼

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

天菜娘娘曾在影片中分享飛機上的潛規則，有時在起飛前，就會有同事互相提醒同航班的男組員會吃「Crew Meal」，要小心不要被吃掉，就是代表有男組員會「偷吃」或是「撩」空姐，到了外站之後就會邀到房間直接吃掉，不只如此，有時候被男組員「Crew Meal」了，才知道對方已經有女友、老婆，讓人相當傻眼。

點圖看台灣網紅「天菜娘娘」美照▼▼▼

+ 15 + 14 + 13

而飛機上最髒的地方除了廁所之外，另一個就是機長室，一般機長都是已婚身分，會找看起來比較好下手的空姐，直言：「會吃Crew Meal的人大多不是想要有一段真正的感情。」

相關圖輯：「體育老師」有性暗示？雞排妹談台灣邪骨術語（點圖放大▼▼▼）

+ 26 + 25 + 24

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】