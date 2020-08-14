台前空姐揭航空界術語　機長室最污糟　「Crew Meal」竟含性暗示

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空服員享高薪待遇，又世界各地到處跑，是許多人心中的夢幻職業，空姐出身的台灣網紅「天菜娘娘」常常分享在機上工作不為人知的秘辛，尤其是在機艙內，「Crew Meal」是18禁潛規則關鍵字，且最髒的地方除了是廁所外，另一個就是「機長室」，引起熱烈討論。

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天菜娘娘曾在影片中分享飛機上的潛規則，有時在起飛前，就會有同事互相提醒同航班的男組員會吃「Crew Meal」，要小心不要被吃掉，就是代表有男組員會「偷吃」或是「撩」空姐，到了外站之後就會邀到房間直接吃掉，不只如此，有時候被男組員「Crew Meal」了，才知道對方已經有女友、老婆，讓人相當傻眼。

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而飛機上最髒的地方除了廁所之外，另一個就是機長室，一般機長都是已婚身分，會找看起來比較好下手的空姐，直言：「會吃Crew Meal的人大多不是想要有一段真正的感情。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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