台灣棒球女神峮峮日本爆紅　Johnny's男偶像自爆經常上網瀏覽

台灣職業棒球隊「中信兄弟」的人氣啦啦隊成員峮峮，因外貌甜美和好身材而有「啦啦隊界林志玲」的稱號，吸引超過33萬名粉絲追蹤她的Instagram。人氣爆燈的她不但於去年推出首本個人寫真集《一見峮心》大受歡迎，今年更兩度成為日本雜誌「週刊YOUNG JUMP」的封面人物，就連Johnny's偶像團體成員都拜倒在峮峮的石榴裙下。

峮峮因外貌甜美和好身材而有「啦啦隊界林志玲」的稱號。（Instagram：@qun_04）

Sexy Zone成員菊池風磨日前上綜藝節目《DASH ITE Q！人氣對決2020春季戰》，透露自己平時上網瀏覽的美女名單，其中一員正正就是峮峮。菊池風磨形容峮峮是台灣很出名的啦啦隊成員，更強調自己真的很喜歡對方，就連主持人都讚嘆：「她很出名！」

Sexy Zone成員菊池風磨平時上網瀏覽的美女名單中包括峮峮。（影片截圖）

29歲的峮峮本來已經在台灣人氣甚高，去年受日本知名出版社「集英社」的邀請拍攝2020年的1月號封面，當時以「台灣第一啦啦隊美少女」而在日本走紅，相隔兩個月後又再度登上3月號封面，俘虜不少日本男生的心。

峮峮今年兩度成為日本雜誌「週刊YOUNG JUMP」的封面人物。（網上圖片）

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