吳亦凡出席央視公益活動被質疑排場大　粉絲抱不平：故意抹黑

吳亦凡（Kris）自從回國發展後事業風生水起，在影視、綜藝、時尚方面都佔有一席之地，人氣居高不下，一舉一動都備受矚目，但「人紅是非多」，有時也會引起不少爭議。

日前，吳亦凡到四川西昌市涼山彝族自治州喜德縣出席央視舉辦的「心連心」慰問演出公益活動。事緣他當時在去舞台的路上，兩邊站滿了群眾，不少人都拿著手機影相，而吳亦凡旁邊的保安人員負責開路。當時有一位身穿迷彩服的男子稍微站在吳亦凡行的道路上，想讓朋友幫忙影「合照」，結果被保安人員一手推開。短片曝光後，立即在網絡掀起波瀾，「吳亦凡保安」這個話題也馬上登上熱搜榜首！

其後，有不少網友指被推的是抗洪戰士，是軍人，這位保安人員明明可以開聲提醒，無必要推開對方，且吳亦凡不為所動，做公益還要耍大牌，太大排場，因此要求他道歉。

網友看到短片後非常不滿。（豆瓣截圖）

然而，吳亦凡的粉絲亦馬上發微博為偶像平反，首先澄清這是個扶貧項目，不是抗洪項目，所以被推者並非抗洪戰士，同時表示當日鄉親們太熱情，人多擁擠，過道又窄，工作人員步伐快，所以安保人員只是「擋」了一下，不是「推」，也不是「趕」。更大讚吳亦凡對此次公益活動的態度非常誠懇，提早一日到達西昌，晚上與前輩們一起參與會議，第二日是最早到達現場的藝人之一。至於活動請保安維護秩序無錯，而且現場工作人員都讚吳亦凡認真、配合等，認為是有人故意抹黑吳亦凡。

吳亦凡當日演出現場。（微博@___AYWJ）

其實從片段來看，現場確實很多人，比較混亂，具體情況如何，很難由片中判斷。在安保人員立場來講，保護藝人是職責所在，但手法的確蠻橫了一點，不管對誰，都應該尊重對方。不過一單還一單，安保人員的無理行為不應該上升至藝人本身，希望大家可以理智、冷靜對待。

吳亦凡四年前曾捐助涼山建立公益项目「不凡荣誉球场」。（微博圖片）