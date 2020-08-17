何雁詩分享14日鍛煉腹肌成果　不用節食都可以成果顯著

何雁詩（Stephanie）除了經常去打高爾夫球，亦會去健身室做gym練出健康身形。雖然因疫情關係而無法經常外出做運動，不過Stephanie近日在家中做了一個為期14天的練腹課程，在家中都一樣可以成功練出六嚿腹肌。

何雁詩經常打高爾夫球。（Instagram：@honganc）

Stephanie坦然因為疫情期間每日都攤在家中長了不少肉而下定決心要減肥，她按照人氣健身YouTuber Chloe Ting所制定的14天練腹課程#ChloeTingChallenge成功找回腹肌，所以特意在YouTube拍片分享整個鍛煉過程的心得。

何雁詩分享自己在疫情期間鍛煉腹肌的貼士。（YouTube：何雁詩 Stephanie Ho）

她按照人氣健身YouTuber Chloe Ting所制定的14天練腹課程#ChloeTingChallenge成功找回腹肌。（YouTube：何雁詩 Stephanie Ho）

人氣健身YouTuber Chloe Ting有1370萬名追蹤者。（YouTube：chloeting）

「兩個星期入面有2至3日休息，你鍾意去行下路又得，訓喺度唔郁都得，每日有大約4個影片跟住做，每段影片大概10至15分鐘。我覺得開頭5日好辛苦，因為我唔係好習慣做咁多帶氧運動，我自己比較鍾意慢慢行或者舉重訓練；去到第五日之後感覺自己有力咗好多，做平板動作都輕鬆咗；不過去到第10至14日就超級攰，因為真係冇得休息。」

何雁詩坦言自己不習慣做帶氧運動。（YouTube：何雁詩 Stephanie Ho）

一開始比較吃力。（YouTube：何雁詩 Stephanie Ho）

Stephanie表示這個訓練不但極燒脂又爆汗，14日裏亦非常好訓，而且不用節食就能輕鬆練出身體線條，誠意推薦給每一位「吃貨」：「我一路keep住全程冇節制狂食嘢，酒照飲、宵夜照食，因為我真係好鍾意食嘢，但可能已經因為咁效果冇咁理想。」

何雁詩表示自己整個過程吃很多東西。（YouTube：何雁詩 Stephanie Ho）

Stephanie笑言自己現時的身形並非天生，小學六年班時曾一度肥至擁有29吋腰，當時見到每位女明星都很瘦所以決定節食，結果體重不斷反彈，所以一定要保持做運動和健康的飲食習慣雙管齊下才能有效減肥兼不反彈。

何雁詩分享做腹肌訓練的前後對比照。（YouTube：何雁詩 Stephanie Ho）

何雁詩大曬訓練成果。（YouTube：何雁詩 Stephanie Ho）

明顯有「11字」！（YouTube：何雁詩 Stephanie Ho）

她亦勉勵每位女生要懂得欣賞自己的體形：「喺娛樂圈其實好多人都會按照你嘅身形去判斷你，我唔希望個個都覺得愈瘦愈靚，最緊要係自己覺得舒服有信心嘅體形就ok喇。」

何雁詩的腹肌線條分明。（Instagram：@honganc）