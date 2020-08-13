盤點五大日韓台吃播YouTuber　韓妹Boki靚過女偶像靠食月賺75萬

中國加強立法制止餐飲浪費行為，《央視》昨日（12日）點名「大胃王」及「吃播」鼓吹暴飲暴食風氣，未夠一日不少內地知名吃播直播主的影片均已全被下架，在抖音及快手等內地直播平台搜尋「吃播」及「大胃王」等關鍵字都會出現「文明吃播，珍惜糧食」的警告。

中國嚴厲打擊吃播。（影片截圖）

「吃播」一詞源自於韓文「먹방」（即mukbang），皆因在韓國如果想一個人去餐廳食飯並不容易，幾乎全部餐廳都只招待兩人以上，因此開始帶動邊食邊直播的潮流，看着直播食飯能慰藉孤獨的心靈。後來，流行大胃王文化的日本盛產過不少大胃王，紛紛趁韓國這股吃播熱潮走出電視轉戰做YouTuber獲得巨大的成功，令吃播人氣席捲全球，成為YouTube上最受歡迎的影片分類之一，吃播的競爭亦愈來愈激烈。

吃播人氣席捲全球，近年成為YouTube上最受歡迎的影片分類之一。（《千與千尋》劇照）

隨着時間的變遷，相對於食相難看的大胃王吃播直播，網民更愛治愈又養眼的吃播網紅，首先當然要食得好睇又享受，另外擁有亮麗外型亦是另一大大的加分元素。現在為大家介紹幾位日韓台吃播界人氣YouTuber，位位都有過百萬名訂閱者，外形更不輸男女偶像！

有不少人氣吃播YouTuber都擁有亮麗外型，人氣爆燈。（YouTube：Eat with Boki）

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