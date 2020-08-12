王子出道14年事業愛情兩得意　被爆遭大耳窿追數幫父還債千萬台幣

現年31歲的台灣組合「棒棒堂」前成員王子（邱勝翊），出道至今14年演藝事業亮眼，兩年前與鄧麗欣（Stephy）拍拖後經常大方放閃，卻於今日（12日）突然被爆他和弟弟毛弟被大耳窿追數，為欠債的父親「父債子還」。

王子為爸爸償還債務。（Instagram：@prince_pstar）

王子與Stephy拍拖兩年以來感情穩定。（Instagram：@stboo）

據台灣傳媒報道，王子的爸爸多年在中國內地做生意，有指他生意失敗欠下巨額債務，周轉不靈而向大耳窿借錢100萬台幣（約26萬港元），不過亦有說法是他因沉迷賭博而造成。

王子和弟弟毛弟。（Instagram：@prince_pstar）

然而，王子的爸爸借錢還清債務後，被大耳窿多番催促下都還不出錢，所以大耳窿轉向找王子收數。據悉，一班財仔曾經在王子所屬公司華研唱片等候，但等不到他之後則試圖透過其他途徑聯絡對方催他還錢。

王子出道14年一直認真工作。（Instagram：@prince_pstar）

報道指出王子由棒棒堂時期已經開始幫爸爸還債，不過債務款項卻不斷愈滾愈大，兩兄弟多年來已為爸爸還了逾千萬元台幣（約260萬港元）的債務，認為已無能力再負擔爸爸所欠下的債，只希望能好好過生活。王子出道14年一直認真工作，亦理應累積下不少財富，卻因為要為爸爸還債，兩兄弟直到現在也只能在台北租屋住，想買樓的心願一直未有辦法實現。

王子（中）以棒棒堂成員身份出道，出道至今已經14年。（網上圖片）

王子一直很想買樓，卻因要還債而無法實現。（Instagram：@prince_pstar）

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