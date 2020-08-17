《出貓特攻隊》泰劇版突然重口味？　高中生過份床戲嚇窒粉絲

泰劇《出貓特攻隊》改編自同名泰國電影，女主角「超蓮」（Lynn）由泰國女團BNK48前成員Juné飾演，臉上總是甜美笑容的她，起初被懷疑不像電影版的女主擁有「高冷學霸臉」，但其實她年僅20歲就精通泰、俄、英三國語言，並就讀於泰國最古老、最有威望的大學──朱拉隆功大學建築系，是名符其實的學霸。

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Juné出道前曾在俄羅斯當交換學生，還用俄語錄製影片介紹當地文化習俗，影片底下有網友問她學俄語多久，她表示：「大約3、4個月就足以了解這些。但這也應該取決於每個人。」 意外顯露超強語言學習能力，但她演出《出貓特攻隊》一開始並不順利，導演一度認為她對表演一無所知，講戲時直批：「不行，這個讓人感覺一點都不真實。」Juné在片場只能緊張的低著頭搓手，懊惱表示：「我太激動了，想太多，很擔心自己不知道該怎麼做。」

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但Juné不愧是學霸型偶像，經過導演數次引導，她也隨之修正自己的演出，導演事後不禁改口大讚：「這個小女生不錯，有天份！」更給予她超高評價：「最後我們看到最好的最合適的人就是Juné了！」該劇男主角「賓」（Bank）由19歲的泰國星二代歌手Jaonaay Wattanasin飾演，與Juné組「資優生CP」逐漸產生淡淡情愫，也讓該劇在緊張刺激的作弊戲碼間，增添校園戀情的小清新感。

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相較於資優生CP的小清新，配角「柏豪」（Pat）和「明詩」（Grace）的情感特別重口味。2人都靠著「超蓮」高超的作弊技巧通過各次考試，甚至幫忙「招商」，讓超蓮賺取足夠學費。其中還有高中生床戲、車上激情戲，欲求不滿偷吃學姊洩慾，各自出軌情節讓觀眾看得目瞪口呆。

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