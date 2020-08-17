我的青春沒在怕｜豆花妹激吻唐禹哲被圍觀　大媽興奮吶喊：親下去

唐禹哲、蔡黃汝、王家梁、程予希等人16日出席台劇《我的青春沒在怕》粉絲見面會，提到即將登場的吻戲，唐禹哲、蔡黃汝分享，當天在河堤邊拍吻戲，畫面中看似是兩人世界，其實超多阿伯、婆媽圍觀，還興奮直喊：「親下去！」

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問到最喜歡接吻的地點，唐禹哲答案相當「偶像劇」，覺得在頂樓看著夜景接吻特別浪漫，還會幻想有空拍機拍攝旋轉畫面。張雁名喜歡在微微細雨的氛圍中接吻，被其他人虧約會還有「雨天限定」。

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程予希則分享最糗接吻經驗，高中的一個冬天談初戀，當時男友忽然靠很近想要吻她，讓她緊張到心跳超大聲，覺得對方應該有聽見，沒想到她卻在「關鍵時刻」打了一個大大的噴嚏，還流出鼻涕需要用衛生紙擦，當天的初吻宣告失敗，直到隔一天才正式獻出初吻。張雁名則透露有一次接吻被女方的高跟鞋踩到，他痛到嘴唇都在抖，只好「喊卡」。

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張雁名與臧芮軒在劇中是「大叔與小蘿莉」的組合，張雁名坦言戲外也曾與小12歲的女生交往，對方說話時很多「流行用語」他都不明白，至於最終分手原因，他笑說：「對方年紀太輕，交際應酬比較多，我都（晚上）11、12點就想睡，約會到10點就覺得有點晚了。」

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