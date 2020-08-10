黑澀會小薫拍性愛戲份無表情　被狂扯頭髮嗌痛：你給我來真的

以女性心理犯罪為題材的台劇《追兇500天》曝光前導預告，小薰片中大飆演技，顫抖驚慌、無助哭泣到眼神凌厲情緒交雜，短短幾秒面無表情的性愛畫面，被導演大讚「超乎水準的表演」。

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小薰坦言劇中性愛場面其實不只一場，預告中床戲當時是在凌晨12點拍攝，她形容當天是由飾演劇中男友的柯朋宇帶戲，自己則是配合狀態，為了講求性愛的激烈感，當下特別安排男方需要拉扯她頭髮，「他有先和我說等一下會拉，我就說沒關係你就拉吧，但通常這樣講，對手應該還是會有一點點力道把持住，只是他沒有耶，完全用力拉，我心想『哇～很痛，你這小孩子給我來真的！』」小薰雖內心掙扎喊痛，但表演卻要面無表情，完全顯露劇中受創又悲傷的心理狀態。

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相較小薰情感的複雜，莫子儀演出的「怪咖神探」則因要符合刑警的形象，導演蔡怡芬特別帶他去警察局看如何辦案，但私下莫子儀針對劇本的所有細節也約了警察顧問做功課，他形容：「調查時要如何隱藏身份與動機，偵訊時要如何讓對方露出破綻或卸下心房，察覺對象言行細節中隱藏的情緒，都是有心理學依據。」莫子儀透露為劇特別研究犯罪心理學，而戲中警察偵訊犯人的環節與動作，包括偵訊該坐或該站，導演與他都做了精心安排。

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該劇由蔡怡芬及王盼雲共同執導，企圖以女性主創角度來深刻琢磨心性心理犯罪背後不為人知的角度，蔡怡芬同時也是編劇，田調過程中就發現90年代保守的氛圍下，對於女性犯罪事件的報導較為偏頗，「往往只著重強調於兇手運用自己的女性身體魅力，有著混亂的男女關係，做出道德譴責，但卻未提及她可能長期處於高壓狀態的婚姻中。」導演形容將以此故事架構下，來看見一起謀殺案下隱藏社會中苦苦掙扎的辛酸無奈。

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《追兇500天》追尋角色間各種受傷狀態下暗潮洶湧的心理軌跡，雖定調為心理犯罪的刑偵片，但涵蓋推理與懸疑，不過預告最後搭上 「每具屍體最後都需要善終」文字，加上林暉閔飾演角色口中不斷念起阿彌陀佛，讓整部劇增添驚悚感。

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