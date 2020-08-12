黑澀會小薰素顏拍《追兇500天》　「殘樣」憔悴上陣背後有原因

台灣女星小薰（黃瀞怡）、莫子儀、程予希演出，以女性心理犯罪為題材的台灣迷你劇集《追兇500天》日前公開角色預告、主視覺海報，女主角小薰在劇中被視為殺夫嫌疑犯，為刻劃角色心理狀態，常頂素顏拍攝，尤其在偵訊場次就絕對不上妝，她說：「我不可以漂漂亮亮，要不然感覺會很欠罵。」

相關圖輯：黑澀會小薫拍性愛戲份無表情 被狂扯頭髮嗌痛：你給我來真的（點圖放大▼▼▼）

+ 9 + 8 + 7

小薰透露在看劇本時，才看第一場就隨即跟導演反映自己一定要素顏，「讀劇本時我就想清楚了，這個女生的外表不可以那麼亮麗，她一定要很素，哪怕臉上有痘痘或是滄桑感都好。」為了表現出受偵訊眼神空洞、憔悴感，前一晚還特別熬夜忍住不睡。

點圖看更多黑澀會小薫美照▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

劇中有「福爾摩斯、華生」組合的莫子儀、程予希，2人在拍攝期間經常在劇外聊天營造默契，莫子儀坦言自己算是一個比較內向與沉默的人，平常不管是工作或是生活當中，就不太跟人接觸，自嘲給人的印象應該是「臉很臭、不喜歡說話、不要靠近我」，沒想到，即使如此，程予希還會主動跑來跟他說話，「我就覺得她怎麼這麼可愛！」莫子儀也透露，某次看到程予希為自己寫了滿滿好幾頁的角色功課，內心就覺得這個年輕人很不錯。

相關圖輯：【多圖】瑤瑤曬越南旅行泳照 大嘆想去海島度假：今年還沒玩水（點圖放大▼▼▼）

+ 32 + 31 + 30

相對程予希則在一開始認為莫子儀是個話少又蠻神秘的人，「很怕被句點，心想完蛋了，我們會不會到殺青都聊不到兩句話。」但程予希在接觸後才發現莫子儀是一個完全沒有架子的前輩，她透露進入拍攝後，每回只要導演一喊卡，她就會像學生一樣問莫子儀「你剛覺得有需要調整的嗎？他就會說：沒有，我覺得很好。」程予希聽到這樣回覆就像吃了一顆定心丸，良好互動下也常一同打造劇本以外沒想到的驚喜。

延伸閱讀：

2年後選基隆市長成不成？ 詹惟中許效舜測這個字埋伏筆

獨／當年刀光劍影被封死敵 高怡平、陶子終碰面聊開懷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】