《想見你》話咁快翻拍？　新卡士網民崩潰：誰能演得好過柯佳嬿

由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的台劇《想見你》，今年上半年度因燒腦劇情、跨越時空的動人虐戀，一度被封為「神劇」，演員們的身價也隨之水漲船高，最近有網友在微博爆料，大陸愛奇藝將翻拍該劇且暫名為《時光機》，在《想見你》播畢僅隔半年就被翻拍，柯佳嬿25日擔任TVBS新人營講師時，乍聽之下也頗為驚訝，直言：「這麼快！」施柏宇在出席活動時則坦言：「有聽說，可以期待一下。」顯見該劇餘威延燒，銳不可擋。

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據網友爆料，《想見你》翻拍劇新演員為陳立農、周潔瓊、張雪菡、古子成等，卡司陣容引發熱烈討論，不少人認為原版男女主角柯佳嬿、許光漢分別一人分飾二角，同臉不同靈魂也不會讓人搞混，十分考驗演員功力，網友一見新版卡司就崩潰，憂心新演員演技恐怕難以超越，有人就說：「這劇才過去半年，那麼快就要翻牌（拍）了嗎？誰能演得過柯佳嬿」，據說翻拍劇將於8月底開拍，網友已出現反彈聲浪：「拒絕，他們根本拍不出來那種感覺」。

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柯佳嬿雖也訝異短短時間就將出現翻拍劇，僅表示：「重拍的戲很容易被比較，會有壓力。」認為《想見你》的威力，並無實際反應在她身上，依然照過拍戲生活，而擔任新人營講師，她透露4年前演出《必娶女人》後就陷入黑暗倦怠期，因長年拍戲消耗過多能量，一度感到迷惘，後來獲知入圍金鐘獎百感交集，拿下金鐘視后後就決定放1年長假，日前她主持台北電影節，沉穩表現令許多觀眾驚艷，她自爆上台前有小酌一下，靠著酒精先壓壓驚，關於未來規劃，有人建議出寫真，她笑：「我出寫真集誰要看！」

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