多圖｜吳婉芳二仔胡智同曬6年前舊相　細妹竟然留言笑佢下半身？

「凍齡港姐」吳婉芳的23歲二仔胡智同（Lynus）被稱為新一代筍盤，家境富裕，牛津畢業之餘，同時有一身健碩身形。他不時在社交平台分享騷肌相，大隻到令粉絲尖叫！日前，Lynus在IG貼上6年前跟現在的對比圖，差距甚大。幾年前的他，外表一臉稚氣，雖然沒現在大隻，但肌肉線條也若隱若現，而現在的他，簡直是Fit到漏，膚色比起以前也黑了不少。

細妹Helene笑哥哥Lynus着鞋游水。（Instagram@lynuswoo）

Lynus用英語寫道︰「滑動屏幕看看我的身體在6年間的轉變。經過嘗試和犯錯，我找到最合適我的飲食和訓練方法。每個人都是不同的。很盼望Gym可以快點重開，這樣我就可以繼續教我的客戶有關我所知道的，幫助他們達到目標。」又指非常欣賞客戶們在居家令下依然跟足飲食和運動的計劃。雖然Lynus在非常正經的跟粉絲們分享，不過細妹Helene就在留言欄亂入，寫道︰「我的快餐飲食跟不運動計劃正在進行得很好，謝謝你的鼓勵。」又笑說︰「我不知道你穿鞋子去游泳！」事關第一張相的Lynus正正就是穿着運動鞋，站在泳池邊影相，Helene勁搞笑！

媽媽吳婉芳多年來都一樣美，簡直是超級美魔女！（資料圖片）

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