李若彤出道30年首公開真實年齡震驚粉絲　生日抒感受兼談不婚原因

有「最美小龍女」之稱的李若彤近年非常勤力運動，不時在社交平台上載Fit爆靚相騷身形。不過，未曾公開過年齡的她，真實歲數一直是個謎，網上曾指是約47歲。而李若彤趁着她8月16日生日的日子，在微博及長文抒發感想，第一句已大方公開她是54歲生日，粉絲們大呼︰「果然是仙女永遠不會老啊！」

李若彤上載這輯照片，拍得相當好看，且盡顯她的美態。（李若彤微博）

李若彤在微博上載了一輯唯美照，穿上純白連衣裙的她，大曬骨感和健康身形，配上一頭長髮，仙氣十足。她寫上一篇長文剖白內心世界，首句已寫道︰「今天的我，走過人生的大部分，迎來了自己54歲的生日。」之後她講到有關女人的身形的看法，和對婚姻的看法等，最後以一句︰「人生從來不由他人定義，我們都要好好過」來總結。網民除了祝她生日快樂外，也有粉絲開玩笑的說︰「姐終於自爆了娛樂圈多年的未解之謎」，也對她的凍齡美貌表示震驚。同時，她的一番話也勉勵了粉絲們，希望做最好的自己。

網民留言。（李若彤微博截圖）

李若彤微博全文：

今天的我，走過人生的大部分，迎來了自己54歲的生日。

或許，在一些人的眼中，這個年紀，早已不是一個女人、更不是一個女演員的黃金時期了。

有人覺得，女人年輕時候必須瘦，到了一定年紀，身上又必須有點肉。然而大家對美的認知不同，其實無謂胖瘦，健康即可。對我而言，身上確實必須有肉，但只能是肌肉。

常有人說，你都到了這個年紀了，怎麼還不結婚？我只笑笑，並不反駁。那是因為，我始終覺得—— 理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就。

也有人說什麼美人遲暮，歲月催人老。他人以為，女人30歲之後，巔峰已過。實際上，無論在何時，無論什麼年紀都不應該止步不前，總有我未曾嘗試過的，總有我不曾瞭解過的新鮮事物出現，我們總要保持好奇地活著。

我很感謝父母，感謝他們將我生下來。感謝他們給我灌輸正確的人生觀，教我做人的禮貌，供養我讀書。到今天，我媽媽仍會牽掛著我所有的一切。

我很感謝曾給予我工作機會的人，是他們造就了我還算順暢的事業。作為一個演員，一生能有一個經典，已然知足。 我也很感謝影迷們一直以來的厚待，是他們讓我在面對一切挫折時，能夠迎難而上，更有勇氣去面對，成為更好更堅強的自己。不貪戀過去，只期待未來。

我也要感謝自己——此刻的我，比從前更從容、更堅定。也只願在往後的人生裏，能夠一直保持現在從容的心態，健康的體魄。讓心保持向前的動力，讓生命更具活力。於願足矣。

曾經遭遇什麼，經歷什麼，都不重要。最重要的是，要懂得重新出發，從心出發。

人生從來不由他人定義，我們都要好好過。

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