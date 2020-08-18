星級日日瘦│章子怡體重從未超過50kg　堅持睡前小運動纖腰瘦背

41歲國際影星章子怡雖然已是兩個小孩之母，但她自出道以來，身高165cm的她體重一直維持在4字頭，長年不見胖，小腹平坦，手臂小腿纖細，全因她是一個超級自律的人，時刻不鬆懈，以下是她的日常運動和飲食習慣：

章子怡靠長期自律維持好身材。（章子怡微博圖片）

一、每周游泳及低強度長跑

章子怡有固定的運動習慣，不管工作再忙都會抽空游泳，每次1小時；另外還會1周3次低強度長跑，每次跑30分鐘以上，有氧運動有助消耗體內脂肪。

二、每晚堅持睡前小運動 纖腰瘦背

章子怡的纖腰是靠恆常的堅持練成的，她每晚利用睡前一點時間，針對腰部、背部進行一些伸展運動，強化核心肌群，令腰背線條更靚。加上增肌有助燃燒更多脂肪，不容易發胖。

多吃蔬果有助排毒。（章子怡微博圖片）

三、堅持3多原則

飲食方面，章子怡堅持「3多原則」：多喝水、多吃蔬果、多睡覺。盡量吃食物原型，多吃天然的水果蔬菜，膳食纖維含量高而且抗氧化。另外盡量避免吃辣的食物，少脂少糖是基本。

四、健身後只以蘋果當晚餐

章子怡做完運動後會以蘋果作為晚餐，因她認為蘋果飽腹而且不會攝取太多熱量。蘋果富含維他命C，高纖有助促進腸胃蠕動，有助排毒。不過章子怡作為女明星，長期不會吃太飽，養成小鳥胃，一般人請斟酌參考。

女明星對自己的身才管理比一般人嚴謹。（章子怡工作室微博圖片）

腳底按摩有助身體排毒

章子怡愛做腳底按摩，足部每個穴位是身體器官的反射區，刺激這些穴位有助排毒，又能促進血液循環之餘，加速新陳代謝。

章子怡即便是剛生產完，她也馬上回復纖瘦身材，以下是她的產後瘦身心得：

章子怡產後極速修身。（章子怡微博圖片）

孩子滿月即做運動 飲食以高蛋白為主

章子怡曾說過，她生完醒醒之後，到了她滿月就開始運動，每天會去上三堂課，包括瑜珈、普拉提，還有一個是比較放鬆的運動，平日也會做平板支撐，所以很快瘦下來。

飲食上，她會吃高蛋白但油份較少的食物，加上她母乳餵哺醒醒，所以在飲食上也相當注意。而且餵母乳亦有助媽媽極速瘦身。

章子怡做平板支撐燃燒身體脂肪。（影片截圖）

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