南韓版黑鏡《SF8》崔始源顏值崩壞？蒜頭鼻KO以貌取人愛情觀

科幻短劇《SF8》被譽為「南韓版黑鏡」，找來Super Junior始源、EXID Hani、金寶羅等黃金卡司，其中始源與女團After School出身U-IE合演的篇章《增強愛情》，兩人在戀愛APP上交友，他大膽扮成塌鼻、鳥窩頭的模樣，讓粉絲驚呼，「你還是SJ（Super Junior）門面嗎？」

神秘科幻短劇《SF8》改編自8部不同小說，劇情除了科幻，還有懸疑驚悚、愛情喜劇等多樣面向，其中崔始源和U-IE主演的《增強愛情》，講述外貌至上的韓國社會，大家都使用整形後的貌美照片在戀愛APP中交友，只有兩人使用自己原本的樣貌註冊，繼而互相傾心、愛上對方的故事。

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向來毫無偶像包袱的崔始源，在劇中再度「拋棄外貌」，不僅以鳥窩頭造型現身，原本高挺的鼻樑更變成扁塌蒜頭鼻，驚人轉變連粉絲都驚呼！Hani則在《白色烏鴉》篇章現身，飾演人氣高的遊戲玩家；每集都有不同主題與主角。

此外為了迎接七夕情人節，LINE TV也跟播韓劇《我最漂亮的時候》，由林秀香、河錫辰和金志洙領銜主演，8月20日起每週四、五中午12點播出；大勢新星金旻載挑大樑主演的《你喜歡不拉姆斯嗎》則將於9月1日每週二、三上午10點播出。

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