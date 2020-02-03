Super Junior神童三個月激減30kg　胖大叔變美男子竟靠食足三餐？

韓國天團Super Junior是不少女生們心目中的偶像，而在一眾氣質非凡、擁有俊俏外表的成員之中，有個「胖乎乎」的身影卻與「標準美男」背道而馳——他就是神童！雖然粉絲已經習慣了神童圓滾滾的身材，不過因體重過重伴隨不少健康問題，神童也下定決心減肥，重拾健康體魄，更成功在3個月内甩肉30公斤！

神童身體肥胖導致健康「亮起紅燈」 曾一度停工

神童PO出自己減肥前照片，身形肥胖的他甚有大叔味。（earlyboysd@IG）

神童以往一直是胖子身形。（earlyboysd@IG） 自出道以來，神童身形微胖，臉蛋可愛，不是一般大眾眼中所常見的身材瘦削、五官深邃的韓國男團偶像，不過他憑藉搞笑的個性以及了得的口才，虜獲不少粉絲芳心，也成爲組合中脫穎而出、與眾不同的成員。神童雖然身形臃腫，不過他舞技了得，是一個名副其實的「靈活又敏捷的肥仔」。

神童一直都沒有身材管理的壓力，他也以肉肉身材為個人特色，令人對他充滿喜感的外表留下深刻印象。過去，神童也有突然一下暴瘦的時候，不過之後他的體重慢慢又漸漸上升，在減肥的道路上忽胖忽瘦，一直停滯不前。

去年，神童終於下定決心減肥，並且維持健康體重，他表示之前因爲沒有控制飲食，導致體重一下子飆升到116公斤約255磅，更伴隨著多個健康問題，包括高血壓、高血脂等。他坦言自己十分喜歡吃炸物或者烤的食物，導致體重脂肪直綫飆升。神童更曾一度因爲身體出現痛症，而停工半年休息，需要到醫院進行精密檢查。

神童過去身材臃腫，比成員大兩個碼：

+ 4 + 3 + 2

因健康「亮起紅燈」，爲了不再讓粉絲擔心、不再影響組合活動以及自己的演藝事業，神童下定決心減肥，到專業減肥診所健康減重。更表示自己的目標是減到75公斤，才會罷休。神童在IG上曬出自己減重「成果」，本身圓滾滾的肚腩已「蕩然無存」，如今變成標準身材，與之前胖乎乎的身形有著天差地別。憑著他堅決的減重決心，成功在3個月内瘦下30公斤，體重跌至86公斤。他表示自己距離目標還需要再減11公斤，並且讓粉絲期待自己75公斤的樣子。神童坦言之前也曾嘗試減肥，不過是靠「餓肚子」的方法減重，最後反彈導致身體忽胖忽瘦，現在他正常進食三餐，照樣能夠減肥！

神童激減30KG：

咨詢專家意見後，神童體重驟減。（earlyboysd@IG）

曾嘗試錯誤減肥方法只吃「五樣食物」導致忽胖忽瘦

神童曾在節目中透露自己錯誤的節食方法，他把豆漿當作主餐，一天甚至會喝掉5瓶。另外，搭配鮪魚罐頭、低卡四季柑果凍、羅勒糖、Zero Coke這四種食物。他說爲了不讓自己肚子挨餓，所以只吃這五種食物。但是最後實在難敵美食誘惑，而再度復胖回到116公斤。

營養師解答爲何這種減肥方法會反彃？

註冊營養師Stephanie Yeung表示神童之前只吃「五種食物」的做法，選擇食材方面雖然是健康食品，但是如果長期吃單一食品，身體會缺乏吸收某些營養素。營養師不建議減肥時只選擇某幾種食物，這樣容易忽略其他食物能夠提供給身體的維他命，最重要的是吃多元化的食物，控制攝入的卡路里即可。另外，營養師表示神童之前的餐單缺少蔬菜和水果，而魚罐頭以新鮮魚代替更佳。營養師提醒減肥切忌猛吃一種「Superfood」，每樣食物都是「過猶不及」，不應攝取過量，也不能不吃。

神童減肥成功要訣：注意健康飲食 作息和飲食定時定量

在接受訪問時，神童吐露心聲説道：「減肥的原因是自己已經胖到不吃藥可能會馬上倒下，而作爲一個藝人，這樣的體態也遭受了不少傷害，也有抑鬱症。現在，產生了爲了健康的生活必須要減肥的想法。」這次他不再選擇獨自減肥，而是到韓國某診所咨詢專業營養師，通過AI分析身體的整體狀況和體脂數值，並接受了關於以後的減肥方向的諮詢，每天健康地固定吃三餐，循序漸進，慢慢讓體重回落。

他也在電台節目《Good Morning FM 張聖圭》分享現在晚上11點就睡覺，早上7點起床，讓自己可以睡滿8小時，另外早、午、晚三餐都間隔5小時進食，作息和飲食都定時定量。

同組合成員為神童減重感到震驚

神童甩肉30公斤後，就連同團成員圭賢也驚訝不已，他在IG上PO出與神童的合照，更寫道：「與我的『體重』越來越接近的神童哥」。照片中，神童肥嘟嘟的臉變得消瘦，甚至連身形也與圭賢十分接近，臉幾乎和圭賢是一樣大小，引起網民激烈討論。

激瘦後的神童整個人容光煥發：

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近日Super Junior也發表了新歌《2YA2YAO!》，歌曲MV中神童展現了帥氣舞姿和迷人歌喉，身材明顯瘦削不少，讓粉絲大呼期待神童之後的新歌舞臺。相信今次神童靠專家意見以及更健康的方法減肥，能夠成功控制體重，不再輕易反彈！