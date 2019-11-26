崔始源再為Like警員開槍報道道歉：香港是中國不可分割的一部分

韓國男團Super Junior成員崔始源，日前在Twitter讚好一篇由「朝鮮日報」發布，西灣河21歲中槍男學生訪問報道，引起內地網民強烈不滿。雖然崔始源在24日凌晨透過微博，向內地網民道歉，但仍未能平息網民怒火，由粉絲創立的崔始源貼吧更於昨日（25日）宣布關閉。崔始源今日（26日）再次在微博，向內地網民和粉絲致歉。

崔始源近日因一個讚好而捲入爭議。（資料圖片）

崔始源日前在Twitter讚好一篇由「朝鮮日報」發布，西灣河21歲中槍男學生訪問報道，引起內地網民強烈不滿。（Twitter/@siwonchoi）

雖然崔始源在24日深夜透過微博，向內地網民道歉，但仍未能平息網民怒火。（微博截圖）

由粉絲創立的崔始源貼吧於昨日宣布關閉。（微博截圖）

崔始源道歉全文如下：

大家好，我是崔始源。

近日由於我在推特上錯誤的舉動而令各位感到失望並傷害了各位的感情，對此我深表歉意。

特別是我作為一名藝人，辜負了各位給予我的期待與信賴，我感到非常自責與悲痛。

我從未有過否認和改變香港是中國不可分割的一部分想法和立場！

最後，再次向各位表達我深深的歉意，對不起。 ​​​​

始源今日再次在微博，向內地網民和粉絲致歉，又強調從未有過否認和改變香港是中國不可分割的想法和立場。（微博截圖）

今年5月，崔始源來港出席護膚品牌活動，與香港粉絲互動。（資料圖片）