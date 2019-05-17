【崔始源專訪．有片】形容香港溫暖如故鄉　快問快答睇穿內心世界

韓國天團Super Junior成員崔始源日前來到香港，出席護膚品牌活動，與香港E.L.F（Super Junior粉絲）見面外，亦分享了不少男士美容心得。始源來港行程緊密，他特別抽空接受《香港01》訪問，亦大玩「快問快答」遊戲，讓粉絲更進一步了解自己。

始源不論個人或隨Super Junior都有多次來港的經驗，被問到這個「東方之珠」最吸引他的地方，始源表示：「香港是和我有密切關聯的地方，每次到訪都覺得非常放鬆和溫暖。」形容香港是個如故鄉的都市。近日始源有份參與的KBS韓劇《各位國民》熱播，劇中他飾演一位參選國會議員競選的騙子，與真實的始源完全相反。他形容騙子是非常有趣的角色，也十分享受當中的拍攝過程。

始源多次到訪香港，他形容香港非常有魅力讓他覺得特別溫暖。（梁碧玲攝）

始源日程繁忙，當然必定要向他請教一下減壓和護膚的心得。始源講到：「日常我會通過做運動，流一點汗舒壓，或者吃一些能夠令心情變好的美食，而且經常站在別人的立場上思考也是一個不錯的方法。」而護膚方面，始源就話日常非常喜歡Kiehl’s這個品牌，覺得它們是一個結合經典和現代的品牌。自2005年首次與品牌接觸後，始源就被它「經典」的部份吸引住，並陷入其魅力，所以這次受邀到香港出席活動，他直言非常開心和光榮。

始源正在出演韓劇《各位國民》，對他來說每次拍攝都非常有趣。（Facebook/@ KBSdrama）

除此之外落力做慈善的始源，日前也到了馬來西亞做探訪。被問到當中最難忘的經歷，始源分享三位曾經有自殺念頭的人，聽完他的演講後，改變了想法令他非常感動。他更講到：「雖然我們無法改變世界，但如果把大家溫暖的心聚集在一起時，比起要改變世界，或者創造一個溫暖的世界不是更好嗎？」相信E.L.F都想更了解始源Oppa私下的一面，想知道他內心的小故事，粉絲必定不能錯過訪問影片中的「快問快答」環節了！

始源分享護膚最重要找到與自己合適的產品，平時會慎選品質好的品牌。（梁碧玲攝）