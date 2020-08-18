【情深深雨濛濛】43歲夢萍生兩子顏值高　凍齡驚艷唔輸年輕女星

提起內地女星樂珈彤大家可能會比較陌生，不過講起電視劇《情深深雨濛濛》中的夢萍，相信大家就會記得。事關夢萍的扮演者就是樂珈彤，自從嫁作人妻後的她就專心在家相教子，鮮少拍劇，連更新微博的次數亦少之又少，但近日她罕有地更新上貼一張自拍照，素顏狀態非常好，凍齡外貌驚艷不少人，絕對看不出已經是43歲兩子之母。

樂珈彤當年的角色不受觀眾歡迎。(津武鄭韓微博圖片)

在《情深深雨濛濛》中樂珈彤飾演的夢萍性格驕縱又潑辣，時常欺負姐姐陸依萍（趙薇飾），令她被觀眾討厭，不過正因為如此令她被大眾熟悉。但自夢萍一角後她往後的作品都難超越，就在因緣際會之下他在2005年選擇結婚，據指是嫁給香港富商朱銳，老公出身名門自小在國外留學，精通多國語言，畢業後就在北京創立自己的公司，出任董事長一職。

樂珈彤在2005年就結婚嫁作人妻。（劇透社社長微博圖片）

成為少奶奶後的樂珈彤婚後亦為朱銳誕下兩子，幾乎全面退出娛樂圈做全職媽媽。早年就不時在微博上貼同兒子的日常點滴，陪伴兒子一起成長，而且兩位兒子長相俊俏獲得不少讚許，相信是遺傳了媽媽的良好基因。 雖然多年來在家相夫教子，不過樂珈彤仍然保養得宜還有明星的味道，近日她就罕有地上貼素顏照上微博，見她留著中長髮嘟嘴玩自拍充滿少女感，而且肌膚狀態白皙透亮非常好，完全看不出已經是43歲了，不少網友亦留言大讚：「狀態保持得太好了」﹑「依然年輕」﹑「皮膚真好」等，對她有讚無彈。

兒子非常可愛。（樂珈彤微博圖片）

樂珈彤保養得宜。（樂珈彤微博圖片）

樂珈彤已經43歲除了肌膚狀態保養得宜之外。她的身材亦同從前沒有太大分別。翻看她的微博才得知原來她好喜歡健身的，不時在健身室鍛鍊還曾留言道：「有多少人和我一樣呢，練只是為了做個很好的吃貨。」看來要成為凍齡女神亦不容易。