視后闖蕩內地蔡少芬轉攻綜藝搵食　佘詩曼戲約不斷傳身價翻3倍

內地影視行業發展蓬勃吸引不少香港藝人北上發展，不過受歡迎的亦只不過寥寥可數而已。但頂着視后光環的佘詩曼﹑蔡少芬﹑胡杏兒同鄧萃雯均成功跑出，在內地影視圈站穩一席位，雖然如此不過她們在成績上似乎大相逕庭，佘詩曼同蔡少芬就遠遠拋離她們，無論在微博粉絲或綜藝戲劇上，她們均有代表作，在內地觀眾心中已經落下印記了。

視后中佘詩曼同蔡少芬發展得最好。（佘詩曼﹑胡杏兒微博圖片﹑《流淌的歌聲》﹑《妻子的浪漫旅行》微博圖片）

事實上，內地不少觀眾都是在無綫的劇集長大的，如此一來幾位視后回內地發展自自然然會佔優勢，畢竟已經有熟悉感存在。雖然如此但在成績上，她們似乎相差甚遠，以戲劇成績上來說佘詩曼至今拍過9部內地劇，幾乎都是擔任女主角，直到2018年主演《延禧攻略》嫻妃一角令她大紫大紅，在內地已經無人不曉，亦為她帶來可觀收入。

《延禧攻略》令佘詩曼在內地大紫大紅。（《延禧攻略》微博圖片）

同時亦有指出她出演的嫻妃亦比周迅在《如懿傳》演的嫻妃來得受歡迎，此角色已經成為她的代表作。繼而又出演《鬢邊不是海棠紅》﹑《燕雲台》等劇，其中《燕雲台》未播討論聲已經不停，大家都好期待她同唐嫣鬥演技。佘詩曼人氣高漲自然身價亦不菲，有傳她的身價已經翻了3倍，傳出普通商演都是要100萬港元起跳，接產品業配亦要20萬元一則，所以早前不時在她微博見她大賣廣告，就知道她賺到盆滿缽滿，而劇集片酬就傳出是60萬港元一集，以《燕雲台》60集計算，估計她袋入近3000萬以上的片酬，相當可觀。

佘詩曼在眾視后中就是「戲劇女王」代表。（佘詩曼微博圖片）

除了佘詩曼有代表作之外，蔡少芬在2011年出演的《後宮甄嬛傳》皇后一角，亦令人難以忘記。正正因為該劇令蔡少芬人氣高漲，當中她在劇集的一句對白：「臣妾做不到」至今觀眾亦百聽不厭，一見到她就會想起皇后角色。而她一共拍了13部內地劇，數《後宮甄嬛傳》最受歡迎。

《後宮甄嬛傳》令蔡少芬在內地走紅。（影視圈扒爺微博圖片）

但近兩年蔡少芬少在戲劇上發展，反而將重心放在綜藝節目上，沒想到同樣受觀眾歡迎。而獲得內地觀眾喜愛的原因當然就是她的「港式普通話」口音，成為了大家的快樂源泉，同時為綜藝節目帶來了不少效果。就好似《我最愛的女人們》﹑《不可思議的媽媽》﹑《偶像來了》﹑《王牌對王牌》等，當中不少內地藝人亦會模仿她，就好似主持人謝娜經常學她一句說話：「怎麼這麼誇張」非常搞笑。正正因為如此「港普」就成為了她的個人特色，大家百聽不厭。

最近她更接下夫妻檔綜藝《妻子的浪漫旅行》，夫妻二人一起賺錢，相信片酬非常可觀。因為早前傳大S（徐熙媛）夫妻檔拍綜藝一季就收2000萬人民幣，相信蔡少芬夫妻二人拍攝，價錢應該可觀。

蔡少芬近年不時參與綜藝節目拍攝。（《妻子的浪漫旅行》﹑張晉微博圖片）

而胡杏兒就拍過10部內地劇，但最令人印象深刻的是2017年出演《那年花開月正圓》胡詠梅一角，奸詐的她令觀眾看到神憎鬼厭，慢慢在內地打開知名度。不過近三年她就甚少推出內地劇，目前還有一部《末代廚娘》未播出，但似乎都不影響她的人氣。

因為在今年她獲邀擔任央視春節聯歡晚會粵港奧大灣區分會場的主持人，廣東話普通話切換自如並且字正腔圓語氣鏗鏘有力，流利穩定的表現令不少網友激讚，再為她贏得不少掌聲，亦是少有香港藝人主持春節晚會。

胡杏兒主持春晚表現非常出色。（胡杏兒工作微博圖片）

兩次奪得視后的鄧萃雯就拍過12部內地劇，但似乎沒有引起迴響，最為人熟悉亦只不過是在新《還珠格格》中出演皇后一角，反而大家仍是記得她在《金枝慾孽》如妃同《我和春天有個約會》姚小蝶一角而已，更多次化身姚小蝶在綜藝節目上表演，似乎還在吃老本表演。

近年她亦多參與歌唱類型的綜藝節目，就好似 《跨界歌王》﹑《流淌的歌聲》等，展現完美歌唱實力獲觀眾肯定。而她的微博粉絲亦只有474萬而已，比起胡杏兒的1079萬﹑佘詩曼的1825萬﹑蔡少芬的1418萬人追蹤少許多，看來鄧萃雯真的缺乏一個在內地的代表角色。

鄧萃雯的歌聲獲得內地觀眾認可。（NANA種草日記微博圖片）