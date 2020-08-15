于正火力全開捧90後新人　吳謹言三面受擊地位隨時不保？

兩年前一部《延禧攻略》捧紅吳謹言，令她火速上位成為家喻戶曉的一線女星，亦因為如此她就成為內地「金牌監製」于正公司旗下，最具知名度的90後藝人。不過近來她的「一姐」地位似乎再添加不少威脅，事關公司內除了力捧中的白鹿同張楠進一步上位之外，最近更增添另一位美女何瑞賢捲入其中，老闆于正更為了她不惜同男子組合TFBOYS（王俊凱、王源﹑易烊千璽）開火，果不然引起關注受到大家討論。

于正一手棒紅吳謹言。（于正﹑吳謹言微博圖片）

現年29歲的吳謹言自《延禧攻略》之後，劇接劇拍不停，而且清一色都是擔當女主角，就好似《皓鑭傳》﹑《你是我的答案》等，可是劇集的口碑同收視不如《延禧攻略》，大家對她的印象亦只是停在《延禧攻略》魏瓔珞一角中，似乎沒有太大突破。不過亦不要緊，她在公司的地位仍難以動搖，因為還是有多劇在手還未播出。

不過近年隨著老闆于正集中火力力捧其他90後小花，她的地位就似乎慢慢受到影響。就好似白鹿受捧程度驚人，單是去年就一連播出三部作品均是出任女主角，而且公司還讓她擔綱老闆于正擔任製作人的作品《玉樓春》女主角，據指該劇是大製作，找來不少知名女星出演，包括金晨﹑喬欣﹑宣璐等，就連同公司的師姐楊蓉亦為白鹿作配，可見于正出了多少人情牌才找來這一些陣容。

白鹿近年受捧程度驚人。（白鹿微博圖片）

還有23歲的張楠，自簽給于正公司之後就陸續拍了不少劇集，而且大多都是大製作。就在去年她終於出任三大女主角之一，孖秦嵐、吳謹言齊齊拍攝民初劇《傳家》，還有在劇集《雙鏡》出任女主角，雖然劇集成績還不如吳謹言﹑白鹿，可是于正不時在微博為她宣傳，揚言要為她打造不同劇集角色：：「等着我給你度身量作的時裝、清裝、大古裝…時間剛剛好，我們要用演技和綻放的光芒來獲得整個世界的認同。」可想而知她有好多可能性。

張楠更獲老闆于正揚言要為她打造不同角色。（張楠微博圖片）

除了她們之外，于正近來似乎正在力捧何瑞賢，更為了她不惜同TFBOYS開火。事關他在微博質疑TFBOYS（王俊凱、王源﹑易烊千璽）的寫真書黑羽毛造型似乎有抄襲她多年前為何瑞賢於劇集《半妖傾城》的造型，還表明有一些意難平。事後TFBOYS的粉絲就不斷攻擊他，于正亦無懼不畏言表明果然有流量就等於是有話語權：「反正這個網絡世界就是這樣，虚假得只剩下鏟除異己了！奉勸粉絲們，追星要有底綫 不應該失去是非黑白的判斷力。」

于正為了何瑞賢不惜同TFBOYS開火。（于正微博圖片）

網友不覺得TFBOYS有抄襲。（于正微博圖片）

當然于正突然提起黑羽毛造型，有網友就指出她是為了宣傳何瑞賢而已。果不然何瑞賢受到討論，近日于正更在微博上貼她多張美照，又為她引來不少關注，獲得多位網友大讚。身穿黃色系列衣著的她非常時尚，五官深邃眼神勾人，被網友指出是一張高級臉孔，更直指她似多位女明星的混合體，包括台灣女星安以軒﹑郭碧婷，韓國女星朴信惠﹑尹恩惠，泰國歌手Lisa，清一色都是大美女。

何瑞賢被指似朴信惠﹑Lisa等人。（于正微博圖片﹑網上圖片﹑Lisa微博圖片）

另外，她目前出演的新劇《以家人之名》大受歡迎，劇中出演唐燦一角的她古靈精怪，吸引不少觀眾喜愛。有老闆于正的支持，再加上本身的外型不俗，年紀又輕，爬上一線地位指日可待，如此一來吳謹言面對三位同公司藝人脅逼，看來要坐穩「一姐」地位並不是易事。