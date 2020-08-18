33位爆肌OPPA谷到盡爭韓國先生名銜　個個都勁fit大曬八嚿腹肌

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國際先生（Mister International）韓國區賽事近日公布參賽者名單，33位爆肌型男Oppa個個都谷到盡，誓要在本月31日舉行的決賽前爭個你死我活。

國際先生韓國區賽事將於今個月31日舉行。（Instagram：@misterinternationalkorea）

今屆參賽者年齡介乎24至30歲，最矮的參賽者身高173cm，而最高的參賽者則有192cm高。他們影官方宣傳照片時以牛仔造型亮相，撕開恤衫露出超健碩的身材，更位位都擁有明顯的八嚿腹肌。

每位參賽者都擁有超完美的健碩身材。（Instagram：@misterinternationalkorea）

不過，可能他們每位的身材實在太完美十足雕塑一樣，因此網民亦忍不住表示「個個都一樣」，單憑照片實在難以分出勝負。

33位參賽者裸上身一起影宣傳照。（Instagram：@misterinternationalkorea）

比賽中奪冠的參賽者將會代表韓國出戰國際先生比賽，與來自世界各地的代表爭奪國際先生殊榮，而韓國代表均在過去幾屆賽事獲得不錯的成績，因此韓國區賽事亦特別受到外界關注。

韓國代表均在過去幾屆賽事獲得不錯的成績。（Instagram：@misterinternationalkorea）

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