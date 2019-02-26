【國際先生】模特兒關偉健代表香港奪第3名：本來只係諗住入10強

第13屆國際先生競選（Mister International）早前於菲律賓的馬尼拉隆重舉行，來自越南的Trinh Bao在39個國家和地區的代表中勇奪冠軍，而代表香港參賽的關偉健則奪得季軍，刷新香港在國際男性選美史上的新紀錄！

香港今年經已是連續第三年派出代表參加，關偉健奪得季軍刷新香港在國際男性選美史上的新紀錄。

6呎爆肌關偉健代表香港出戰國際先生 一文睇清入圍男士有幾型

26歲的關偉健是一名私人健身教練及模特兒，憑著親切笑容及健碩身材一直被視為賽前大熱之一。能夠殺入三甲為香港增光，他坦言相當意外：「本來入十強係我嘅目標，依家竟然攞到季軍，實在太驚喜！越南先生亦係我嘅好朋友之一，所以很戥佢感到驕傲。」他表示整個參賽過程非常充實，除了學懂更成熟的待人處事態度外，亦受到到熱愛選美的菲律賓人的熱情：「我哋去邊都受到熱烈歡迎，好難忘！」

左起：亞軍委內瑞拉先生、冠軍越南先生、季軍香港先生。

奪得冠軍的越南先生Trinh Bao現年24歲，身高6呎，現職模特兒，志向是成為一位傑出藝人。亞軍則由現年21歲、來自委內瑞拉的Francesco Piscitelli奪得。

偉健更表示將來除了模特兒工作外，更希望成為一個成功商人，並擁有自己的健身中心及公關公司。

其他關偉健的靚仔照：