6呎爆肌關偉健代表香港出戰國際先生　一文睇清入圍男士有幾型

又是一年一度大飽眼福的時候了！第13屆國際先生（Mister International）近日開始陸續公開入圍名單，來自世界各地的代表將於下月24日爭奪今屆的國際先生殊榮。截至現在共公開了26位參賽者今年亦有香港人榜上有名，他就是26歲健身教練兼模特兒關偉健。

代表香港參加第13屆國際先生（Mister International）的26歲模特兒兼健身教練關偉健。（Mister International Facebook）

身高184cm的偉健時一名健身教練，志願是開一間健身中心。身材高挑的他以前曾是一位專業籃球員，有次在醫院急症室求醫時，意外地被發掘入行做模特兒。除此之外，偉健亦在2016和2017年參加過兩屆香港健美錦標賽，身材真的是「fit到漏」！

做model果然眼神都有戲。（關偉健IG）

6呎的身高再加上暖男oppa般的外貌，一個字「得」！（關偉健IG）

雖然偉健是健美先生出身，但原來以前他只是「排骨仔」一個！他在IG上公開了自己的「身體進化歷程」，經過短短幾年幾年的一番毅力和苦苦鍛煉之下，終於由一個「排骨仔」進化成一個「肌肉型男」，而且6呎的身高再加上暖男oppa般的外貌，要做香港男神真是一點也不難！

偉健雖然是健美先生出身，但以前他只是一個「排骨仔」。（關偉健IG）

更多香港代表關偉健的靚仔相：

+ 4 + 3 + 2

上屆的國際先生由韓國代表李承煥（Seunghwan Lee）奪得，同樣亦是史上第一個贏得冠軍的亞洲代表。作為香港代表出戰偉健究竟能不能為香港增光，成為史上第二個奪國際先生殊榮的亞洲人呢？決賽將於下月24日在菲律賓舉行，到時就會揭曉第13屆國際先生的殊榮花落誰家了。

其他國際先生入圍代表：

張哲偉Kevin（台灣）

年齡：26歲

身高：185cm

台灣代表張哲偉Kevin（Mister International Facebook）

李睿濤 Ruitao Li （中國）

年齡：20歲

中國代表李睿濤。（Mister International 官網）

Daewoong Hwang（韓國）

年齡：29歲

職業：消防員

韓國代表Daewoong Hwang（Mister International Facebook）

Tsuyoshi Takimura （日本）

年齡：22歲

職業：學生

日本代表Tsuyoshi Takimura（Mister International Facebook）

Piero Renero（墨西哥）

年齡：23歲

職業：模特兒

墨西哥代表Piero Renero（Mister International Facebook）

Jiri Kmonicek（捷克）

年齡：23歲

捷克代表Jiri Kmonicek（Mister International Facebook）

Matjaz Mavri-Boncelj（斯洛文尼亞）

年齡：22歲