選美對於香港人來說，可能覺得只能套用於女性身上，皆因每年傳媒都會大肆報道「香港小姐」及「中華小姐」等活動，反觀男士選美的賽事就寥寥可數，亦較為陌生，甚至有人思維仍然停留在「中古世紀」，覺得男士選美等同「乸型」、健美先生、或者是什麼不倫不類的騎呢變裝皇后比賽。 今年2月底，九頭身兼擁有六嚿腹肌的「大隻仔」關偉健，膽粗粗遠赴菲律賓參加世界級的選美賽事《第十三屆國際先生競選》（Mister International 2019），代表香港，最終一戰成名勇奪季軍，刷新歷屆香港代表在國際男士選美的歷史，但得獎背後的起點，其實一個關於「排骨仔」的失戀故事。

（葉志明攝）

在IG被發掘參選 關偉健不怕被騙：男仔冇咩可以損失！

今年26歲、身高1米84的關偉健，是一名模特兒兼健身教練，曾參選過健美比賽的他坦言，從沒想過有一日會參加選美，直至現時的經理人Frederick透過IG主動邀請下，抱住勇於嘗試的心態下參選。

「初時都有擔心，因為自己完全冇選美經驗，不過都係抱住一個嘗試嘅心態，上到台都係一樣嘅啫！（有冇諗過會畀人呃？）我又唔會話驚俾人呃嘅，我係男仔，冇咩可以損失！」

訪問當天一直在旁的Frederick坦言，要在云云選美大國如泰國、菲律賓、越南、委內瑞拉等派出的參賽者中突圍而出並不容易，皆因這些國家派出的代表在以往的選美賽事中皆得到好成績，所以香港必須要派出非常高質素的代表才能引起評判關注，而關偉健正正就是他眼中極有可能擊敗選美大國選手的皇牌。

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關偉健在《第十三屆國際先生競選》中代表香港一戰成名勇奪季軍，並同時刷新歷屆香港代表在國際男士選美的歷史。（照片由受訪者提供）

《國際先生競選》比賽共有4個部分，分別是民族服裝環節、晚禮服環節、泳褲環節，和閉門見評判的問答環節。偉健在民族服裝環節以「龍之子」為主題，並由本地設計師Victor Chan設計及製作。（照片由受訪者提供）

零選美經驗 重新學習揀衫Gel頭

偉健坦言，參賽前的自己好像細路仔未見識過世面一樣，與其他參賽者相比起來經驗尚淺，不過幸好他身邊的參賽者都有幫助這位迷途小羔羊：「例如挪威先生，佢係我嘅Roommate（同房），雖然年紀細過我，但佢之前有參加過選美比賽，經驗又好多，我成日都會問佢好多問題，例如聽日要着啲咩衫啊、聽日要準備啲乜嘢、咩場合要講啲乜嘢，我要向佢學習好多。」

他笑言自己不習慣面對鏡頭，經提點後知道「執執自己」的重要性：「我以前純粹只係一個普通運動員，日日都淨係運動，所以我經常都係運動look出街，唔會點打扮、Gel頭、化妝等等。但自從參加比賽之後，我知道自己始終代表香港，形象都唔可以咁差！」

關偉健（右）與室友挪威先生（左）成為好朋友。（照片由受訪者提供）

關偉健（右）與上屆國際先生冠軍，來自韓國的李承煥（左）十分投契。（照片由受訪者提供）

面對韓國日本選手完美身形 自信心被狠狠擊破

偉健雖然擁有fit到漏的身形，不過面對其他國家參賽者時自信亦馬上崩塌：「韓國同日本選手本來都係健美選手，操咗好多年，身型已經完美到好似photoshop咗一樣，面對佢哋我都有一刻覺得，嘩其實我都唔係咁perfect（完美）咋喎，唔夠佢哋好喎！」不過他坦言，選美比賽最重要的是選手的性格、自信心和表達能力：「唔需要好大隻嘅，反而好睇選手嘅性格同夠唔夠自信，同埋喺唔同環境底下點樣去面對挑戰。」

偉健坦言選美比賽最重要的是性格、自信心和表達能力，身形不用過份大隻。（葉志明攝）

6年前是「排骨仔」 被前女朋友嫌棄感自卑

他坦言自己由細到大都比較內向，以前更因為太瘦而自卑過，最後透過健身建立自信：「以前個女朋友覺得我太瘦，所以自己成日望返塊鏡覺得真係冇乜信心。而且我以前係打籃球嘅，但之後對腳受傷患筋膜炎，冇辦法回到狀態，覺得好灰心，唔打波咪唯有做gym囉！」6年時間，關偉健就由當日的「排骨仔」搖身一變成為今日的國際先生，當時的女朋友未知有否感到後悔呢？

偉健笑言自己本來很內向，參賽後自信大增。（葉志明攝）

偉健6年前因被前女友嫌棄太瘦，由「排骨仔」苦練成「大隻仔」，更曾參與健美比賽。（照片由受訪者提供）

曾犯健身低級錯誤 自學操肌受傷中學習

關偉健蛻變成今日的大隻型男，原來過程並不是那麼順風順水，初時更犯了不少Gym-goers會犯的低級錯誤：「開頭成日都亂咁玩舉鐵，飲食又唔識，操練嘅方式又唔同。我都試過令到我Lower Back（下背）條腰嘅位置傷過兩次傷咗之後係完全落唔到床，行唔到！」他笑稱自己靠上網看影片自學「操肌秘技」，不過一開始不知道要如何做動作，導致控制不到肌肉，結果就不慎拉傷三次：「第一次我斷（筋）嘅時候係玩同一個動作（Back Lift）好輕嘅，第二次就再重啲先傷，第三次又再重啲又傷過，而家就冇再傷過，因為經驗同動作已經掌握咗。」

偉健輕而易舉就舉起135磅重的槓鈴（barbell）。（葉志明攝）

最愛垃圾食物 關偉健：食咗先算！

關偉健笑言為了保持身形，要少食多餐，食以蛋白質、碳水份合物及蔬菜為主的餐單，至於油炸的垃圾食物當然要少吃啦。不過講就咁講，因為自己偏偏是「貪食鬼」，而且最愛垃圾食物：「講真我嘅性格係食咗先算嘅！（你鍾意食啲咩啫？）垃圾食物囉！麥當勞、Pizza、炸雞、公仔麵。我唔會話完全唔食嘅，一個星期食一兩次，我覺得OK！唔需要話日日食得好乾淨，當然平時要食返啲健康嘅嘢食，日積月累嘅我覺得呢啲嘢！」他笑稱現時非常滿意自己身形，不過唯獨腹肌部分未夠完美：「因為腹肌只可以靠飲食控制，而唔係靠鍛煉，所以飲食一偏離咗就會打回原形！」

偉健希望將來成為企業家，並擁有自己的事業。（葉志明攝）

盼參選經歷先人生踏腳石 願意嘗試拍電影

有了參選國際先生的經歷，除了令關偉健眼界大開，人亦變得成熟外，自信心亦大增。他透露現正與一間菲律賓模特兒公司合作，之後有機會留在當地發展，但不排除會回港發展。他坦言希望今次參選經歷能夠成為自己踏上人生目標的踏腳石：「我準備緊一間Event Agency，希望成為企業家同擁有自己嘅事業。（唔係想做幕前？）如果有機會都想嘗試吓拍戲，唔會排除嘅！」



攝影：葉志明

短片：李賢華

剪接：吳宇峰

專訪場地提供：MiU TRAINING HUB