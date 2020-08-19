43歲姜至奐性侵案大反轉？　閉路電視見兩受害人穿內褲參觀

曾出演韓劇《加油！金順》和《小神的孩子們》等的43歲男演員姜至奐，去年7月涉嫌在位於京畿道的住處，性侵及性騷擾兩名女性工作人員，被判2年6個月有期徒刑、緩刑3年，二審維持原判。可是日前韓國傳媒《朝鮮體育》公開姜至奐穿中的閉路電視畫面，拍到兩受害人穿內褲參觀，以及B女與友人的短訊紀錄，性侵案似乎有大反轉。

根據《朝鮮體育》的報道指，姜至奐方稱遭性侵的A女體內未檢出姜至奐DNA，以及拍到兩女在姜至奐醉到不醒人事，被攙扶到房間休息後，二人洗完澡並換上姜至奐衣服，穿着內褲參觀房子的畫面，因此於上月31日提出三審上訴。而且閉路電視也拍到姜至奐得知二人將離職，為表感謝之意送上利是，根據二人打開信封確認金額的動作，見到三人交情相當不錯。可是由於姜至奐房間及案發房間未有安裝閉路電視，因此亦無法判斷當時所有經過。

姜至奐涉嫌性侵及性騷擾兩女性工作人員，被判2年6個月有期徒刑、緩刑3年，二審維持原判。（xsportsnews）

此外，《朝鮮體育》亦公開了自稱遭姜至奐性騷擾的B女，當天與友人的短訊紀錄。對話中，B女曾提及「房子真的很好」和「白天喝了很多酒」等。而在檢方推測的案發時間晚上8時半，B女並曾向友人發過短訊。而在晚上9時9分，B女向對方打了一次電話，後來獲得友人「這個如果是真的，感覺會上新聞」的回覆，內容令人好奇。

《朝鮮體育》公開姜至奐家中的閉路電視畫面。（sports chosun）

報道一出後，馬上成為網上熱話，同時備受網民關注。由於《朝鮮體育》公開的證據，加上姜至奐代表律師表示兩名受害人的供詞反覆，因此至今也無法為案件下定論，所以姜至奐方已提出第三次上訴。

姜至奐方已於上月31日提出三審上訴。（xsportsnews）