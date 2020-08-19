秦嵐將與22歲小鮮肉男神合作拍劇　史上最養眼姊弟戀終於出現

41歲秦嵐2003年憑藉《還珠格格3》中的「陳知畫」打開知名度，之後相繼出演了劇集《又見一簾幽夢》與電影《南京！南京！》，隨即便沉寂了一段時間，直到2018年以《延禧攻略》的「富察容音」一角再度彈起，迎來事業第二春。

秦嵐無論身材定樣貌都keep得相當好。（微博@秦嵐工作室）

日前，有網友大爆，秦嵐將與細19歲男星、「當代道明寺」王鶴棣合作新劇《無法戀愛的理智派》，因此引起網友熱議。

出生於1998年的王鶴棣2016年通過選秀進入演藝圈，身高183cm，五官精緻立體，2018年參演偶像劇《流星花園》內地版，飾演坐擁百億身家，霸道蠻橫的道明寺，他也因此廣為人知。去年，王鶴棣主演大熱劇集《將夜2》，與「秋官」鄭少秋合作。雖然出道時間不長，只有短短4部作品，但他人氣不俗，微博坐擁過千萬粉絲，IG已有逾200萬人follow。

有別於奶白小生同花美男，王鶴棣眉宇間攻氣十足，略帶痞氣，無論日系長髮、all back、雷鬼辮、可愛、街頭等風格都能駕馭，可塑性極高，也正因如此，王鶴棣的「弟弟感」並不是很強。加之秦嵐一直無論樣貌定身材都keep得非常好，又有演技，所以兩人的CP感並不違和。

《流行花園》是王鶴棣首套電視劇。（微博@電視劇流星花園）

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其實男女演員年紀差別大總會引起爭議，好似陳建斌搭配李一桐、言承旭搭配沈月等，都遭到觀眾瘋狂吐槽。反觀姊弟戀劇情，受歡迎程度要高很多。加之秦嵐同不少細過自己的男演員合作過，即使在劇中只是飾演姊弟，都莫名令人看出CP感，這樣的情況實屬罕見。好似前不久才播完的《怪你過分美麗》，雖然劇中秦嵐同高以翔是官配，但與24歲王子異的CP熱度也很高，只是劇集沒有設定這條感情線。當時更有「秦嵐姊弟戀體質」的話題登上熱搜，網友發現她與不同類型的年下男都很有CP感。

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今年播出的首套姊弟戀劇集，是由宋茜、宋威龍主演的《下一站是幸福》兩人相差12歲，都算有CP感，奈何人物設定、劇情、演員演技都有問題，導致劇集口碑不佳，飽受詬病。其後有不少劇集都是花旦搭配年下男的模式，包括迪麗熱巴、吳磊的《長歌行》，古力娜扎、許魏洲的《大唐明月》、趙麗穎、王一博的《有翡》等，不過年齡跨度沒有這麼大，都只相差幾歲。

《下一站是幸福》敗在人物設定與劇情。（微博@電視劇下一站是幸福）

而目前關於這套劇的內容並不多，就題目來看，應該會以秦嵐為主。至於能否收穫好的口碑與收視，還要看劇情如何，網友也紛紛表示「演技好編劇正常我就可以接受」、「我可啊啊啊好激動」、「顏值都好高」等。