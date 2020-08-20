趙薇登《嘉人NOW》封面獲讚近年最靚　淡妝濕髮似18歲少女！

日前，趙薇登上內地雜誌《嘉人NOW》的創刊封面，有別於以往的時裝大片，今次她身穿白色背心，以淡妝出鏡，用毛巾輕拭一頭凌亂的濕髮，眼神純真空靈，寫滿無辜與天真，似是回到最初時期那般青春洋溢，自然淡雅，充滿生活氣息。

這個造型受到大批網友力讚，大概趙薇是被歲月忘記的臉龐，完全看不出她已經44歲，被網友評為這是近年來最年輕、最好看的一張封面。

《嘉人NOW》是中國版《Marie Claire》旗下獨立季刊，趙薇此刊為秋季。（微博@趙薇工作室）

趙薇1998年憑藉古偶劇《還珠格格》一炮而紅，可謂開創了內地流行文化偶像巨星時代，且她演技精湛，幾乎每套劇都能塑造一個經典角色，也正是因為她當年的爆紅，才讓很多人知道了北京電影學院，更令報考人數倍增。

趙薇塑造的小燕子至今仍無人超越。（劇照）

近日，有網友發現，如今很多人氣明星都曾在訪問中不約而同地提到，正是因為趙薇才萌發了演員夢，有的因此報考她的母校北京電影學院，有的是通過她，才知道原來有北京電影學院，好似楊紫、秦嵐、Angelababy等，都曾表示趙薇是自己的偶像，可謂是影響了一代人。

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