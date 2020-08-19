【乘風破浪的姐姐】湖南衛視被指唔尊重女星　拍攝鏡頭猥瑣惹眾怒

內地湖南衛視可謂是八大電視台之首，無論劇集、綜藝、資源等都遙遙領先，觀眾無數。昨晚（18日），湖南衛視舉行「818全球汽車夜」，邀請一班人氣明星出席，場面星光熠熠，但卻因鏡頭的運用引起不少爭議。

事緣在《乘風破浪的姐姐》表演節目時，王霏霏、孟佳、沈夢辰、郁可唯、張含韻都是穿超短褲或短裙唱跳，但鏡頭頻繁以超低視角仰拍，或者由下往上Tilt up，且台上安裝了低機位，導致姐姐們極易走光。有網友就此找出同場「追逐夢想的哥哥們」表演時的畫面，發現鏡頭基本是正常角度拍攝，遠近景交替，對比後更是感受到對姐姐們運鏡的刻意，非常不尊重女藝人。

點擊下圖湖南衛視對男女藝人的區別運鏡：

因此，網友們紛紛發帖聲討湖南衛視，指其打著「獨立女性」的口號，卻是做一些低俗猥瑣的事，出於尊重根本不應該呈現這些鏡頭，現場那麼多機器，正面鏡頭不切換，連表演舞台都看不清楚。還有網友表示：「這不是某些惡臭男拍車模的鏡頭嗎？太猥瑣了吧」、「主流媒體都這麼惡臭」、「這種角度拍女藝人真的是low到爆」等，更有人指在黃子韜與旗下女藝人徐藝洋表演時鏡頭也是如此，甚至見到對方打底褲，要求湖南衛視道歉。

黃子韜旗下唯一女藝人徐藝洋。（微博@徐藝洋-Yiyang）