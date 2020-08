現年35歲的李亞男與王祖藍結婚5年,育有一女Gabrielle,一家三口非常幸福,早前更拍片宣布懷有第二胎!今日又有新消息,李亞男在IG出post,相中見她肚子已經比較突出,她說:「More than half way through pregnancy 💪🏻❤️praise God baby is steady and doesn’t make me feel uncomfortable, and always travelling with me. Another sweet angel 👼🏻🥰❤️keep it up to all the moms out there 💪🏻」,而有觸覺敏銳的網民指,李亞男用emoji是用男天使,所以猜想今次是男胎!

李亞男一直以六四分界的及肩餖髮示人,她留這個髮型多年。 (IG圖片/wong_cho_lam)

點撃睇更多李亞男靚相加大肚相:

+ 28 + 27 + 26

