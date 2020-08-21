【穿越火線】鹿晗拍吻戲忘我伸俐　網友激讚演技大躍進

內地人氣男星鹿晗最近主演的新劇《穿越火線》大受好評，放下偶像包袱的他出演邋遢宅男令觀眾刮目相看，被網友激讚演技有進步睇得有代入感。而在近日播出的劇情中，鹿晗更比從前放得開，同女演員激情舌吻，引起網上極大討論。

鹿晗演技有好大進步。（《穿越火線》微博圖片）

有留意《穿越火線》的觀眾都知道，劇中的肖楓（鹿晗飾）對安藍（宋妍霏飾）有好感，奈何安藍之後要出國讀書，二人就此分開多年。不過在分開11年後二人再次重逢，在見到對方的時候二人就情不自禁吻了起來，一開始只是普通的吻戲而已，沒想到到最後鹿晗似乎吻得投入，竟然伸舌吻對方，而這一場舌吻戲非常纏綿，吻了一分多鐘之後停下又再吻，令觀眾睇得有感同時覺得鹿晗的確成長了不少。

鹿晗拍吻戲已經不再是蜻蜓點水。（影片截圖）

鹿晗被發現伸舌激吻。（影片截圖）

事關在三年前鹿晗拍《擇天記》的時候，同女主角古力娜扎有一場吻戲，當時的他非常羞澀只是蜻蜓點水吻女方而已，看到觀眾都覺得尷尬，而劇集口碑亦普通，沒有掀起太大迴響。反而是次的演出觀眾看到鹿晗的進步，還直言可能同關曉彤拍拖之後令他成長了好多，所以在演技上有突破。而《穿越火線》亦在知名影視劇評分平台豆瓣中獲得7.9分，該劇集成為鹿晗出道以來最高口碑的代表作。

鹿晗回國後拍的第一部電視劇就是《擇天記》。（《擇天記》微博圖片）

鹿晗拍《擇天記》時只是蜻蜓點水。（影片截圖）