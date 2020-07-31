暗指造型抄襲TFBOYS攝影師反擊　于正再開火：流量等於話語權

內地金牌製作人于正昨日突然在微博貼圖，暗指男子團體TFBOYS（王俊凱、王源﹑易烊千璽）的寫真集黑羽毛造型抄襲他多年前在劇集《半妖傾城》的造型，貼文一出即引來TFBOYS粉絲不滿。而TFBOYS一方還未對事件作出回應，反而是負責此次TFBOYS寫真集的攝影師就發長文回應，或許于正見到之後就繼續在微博開炮，雙方火藥味甚濃。

于正發文引來TFBOYS粉絲不滿。（于正微博圖片）

事關TFBOYS寫真集的黑羽毛造型，同于正在2015年拍攝《半妖傾城》的時候，為旗下藝人何瑞賢做的黑羽毛打開造型極為相似，雖然他字裡行間沒有指出「抄襲」二字，但似乎有暗指之意，還覺得有點意難平。而TFBOYS寫真集的攝影師見到就立即發文回應，言語中認為不存在抄襲：「黑色羽毛裹頭的造型創意設計在早前就已經被使用，在領域内十分常見。某老師5年前轟動一時的作品，我及藝人團隊都無幸見過，不然一定謹慎回避，以免爭議。」

于正為旗下藝人何瑞賢做的黑羽毛造型。（于正微博圖片）

事後于正未知是否見到對方的回應，相隔不久之後亦發長文回應，直認一開始根本不在意是否抄襲，只是在做一個測試，看看所謂的流量是否等於話語權，沒想到答案已經擺在他眼前：「結果是悲哀的，首先强詞奪理的太多，無論宫崎駿還是gaga，只是用了黑羽毛元素，構圖甚麼的都不一樣，截特寫做對比也太强行洗地了。其次我沒有侮辱和辱罵對方，只是提出質疑，結果呢？我的說話被屠版了，在這個言論自由的國度，難道連提出疑問都不行了嗎？」

TFBOYS三子的寫真集造型。（于正微博圖片）

而因為此事他旗下藝人何瑞賢亦被廣大粉絲作出攻擊，而這個結果于正已經在預料之內：「就想看看瘋狂的粉絲會不會遷怒無辜的人，結果又被我猜中。」所以他還特別提醒大家追星要追得有底綫：「反正這個網絡世界就是這樣，虚假得只剩下鏟除異己了！奉勸粉絲們，追星要有底綫 不應該失去是非黑白的判斷力。」而他亦明白好多人不喜歡他，但無論如何都好他都選擇要做自己，懶理他人的想法。

于正懶理他人想法，表明會繼續做自己。（于正微博圖片）