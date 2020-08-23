台男星墓園出外景忘做一事　惹禍上身隔天進錄影廠跟了「好兄弟」

鬼月來臨，又時值酷夏，台灣TVBS歡樂台《女人我最大》找來曾子余來分享「遇到的不可思議事件」，唐綺陽老師也分享她曾引起大家熱議的「南京酒店撞鬼事件」，讓靈異故事帶來的涼意，給大家「消消暑」。

曾子余最近一次出靈異節目外景，剛好是錄《女人我最大》的前一天。結果隔天錄女大時，遇到有陰陽眼的來賓惟毅，竟跟曾子余說：「你身上有『卡』，有一個還是昨天的。」嚇得曾子余對著鏡頭喊話，跟「好兄弟」不斷道歉。反倒是主持人藍心湄對於曾子余的靈異節目很有興趣，讓曾子余立刻下請帖：「下次外景，妳就跟我們一起去。」

原來曾子余跟Eason到一個深山墓園出外景，他們走進中間的別墅，曾子余的任務是當「籠中鳥」，他要獨自帶一碗插上蠟燭的飯，在鏡子前唸完遊戲規則，再放一段日本捉迷藏歌謠，並邊轉傘，傘上標號碼，等歌停歇，猜背後傘上的數字，並拍一張拍立得（即影即有相），最終把蠟燭吹熄。當時曾子余轉完後，腦中只有一個念頭：「就是3號」，結果一看傘上號碼真的是3號！讓他全身起雞皮疙瘩，狂飆手汗，在房中不斷尖叫。

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唐綺陽老師說：「你現場沒怎樣，但拍立得有可能拍到啊。」果然外景現場的風水老師看了拍立得，表示「一到鏡子前，好兄弟就坐在對面看著你。」糟糕的是，因曾子余太害怕，還忘了遊戲最後步驟「把蠟燭吹熄」。所以當惟毅說曾子余帶著好兄弟來錄《女人我最大》時，來賓海芬發現原因：「你忘了吹蠟燭啦！跟人家說要玩遊戲，還不說結束，這樣的男生很壞耶！」曾子余嚇壞，頻頻道歉：「昨天的那位，不好意思，我真的是錄影，為了工作。」

四年前唐綺陽老師在南京的酒店做直播時，很多粉絲在直播留言說「背後的門打開了！」，當下唐綺陽回頭看，心想「門就開著啊，怎麼了嗎？」等事後回放影片看，才發現「原本門是關的」，唐綺陽直覺「事情大條了」，馬上換房間。過了一個月，她又入住同間酒店，竟遇上大停電，也在直播時發生，來賓海芬說：「可能是妳換房間，好兄弟找不到妳，生氣了鬧停電。」

從那次事件後，唐綺楊直播前都會特別注意，後面不能有門。唐綺陽老師也分析了「12星座未來3個月，誰會遇上不可思議的事」，榜首有金牛座跟雙子座，老師竟還補上一句：「不要怕，金牛座不是三個月，是半年。」一旁的金牛座海芬無驚無懼，冷靜教大家：「遇到時就放空，盡量不要對眼。」唐綺陽老師也透露：「遇這種事，處理得好，會有機會爆紅的。」

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