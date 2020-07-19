【晚吹】潘紹聰爆內地知名演員得罪靈體　被鬼上身突然變聲？

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到動作演員十仔上節目分享，大談了一件他覺得比較恐怖的事。

主持指靈界朋友最喜歡看人拍攝。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

十仔講到數年前劇組朋友一起去取景，到黃昏時間，發現少了一個人，然後他們一起找那人，見到他蹲在地上，「有個人本身識少少法科嘢，二話不說叫我哋拉起佢啦，拉起佢先知原來佢放啲泥入佢個口度。（主持︰即係佢食泥？）係啊，咁我嗰吓都驚嚇，拉起佢，但嗰吓啲力係估計唔到，幾大力㗎。我哋幾個差唔多咁嘅身形啦，嗰吓力係佢好似同哋鬥力咁，好重。」然後，他們再把那人拉起，懂法科的人立即把法印打下去，之後再唸咒，他當刻翻了白眼，迷糊間吐出黃色的東西，應該是泥水。

十仔指當時跟幾個與他身形相約的朋友也拉不起那個在「食泥」的演員。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

直到那人比較清醒時，大家問他發生什麼事，他指自己當時去取景拍照，人有三急，想去洗手間。他感覺到好像有電流一樣，從下而上，從腳流到身上，類似被附身的感覺，之後就失去記憶了。十仔講起這經歷時也顯得非常害怕。

他們指拍外景或在山邊拍攝有很多禁忌。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

另外，Edmond分享一個行內朋友說的一個故事，有一個內地頗多人認識的演員拍動作片，場景是在山邊的地方，他拍完他的戲份後，就到處走走，看到有山墳，原來是一個約10歲的小朋友的墳墓，而且是新墳，他看到有很多祭品，有很多依然是新鮮的水果，可能他並不太迷信，隨手就拿了一個蘋果吃。不久後，就發生了靈異事，點擊下圖看看Edmond分享︰

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