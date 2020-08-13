空肚講宵夜｜BabyJohn講泰國酒店鬼故　嚇親梁祖堯︰好恐怖啊呢單

ViuTV《晚吹》系列節目《空肚講宵夜》由梁祖堯（阿祖）、陳俞希（Hailey）和蔡瀚億（BabyJohn）主持，節目一向很受歡迎，觀眾看着主持們深夜食消夜，感覺極度邪惡！最新一集的主題是泰國，講開泰國不少人都會聯想到鬼故，主持們也不例外，BabyJohn分享聽過的一個鬼故，令網民大呼恐怖！

BabyJohn講鬼故原來幾恐怖。（《空肚講宵夜》電視截圖）

BabyJohn講到他有朋友去泰國結婚，然後再有一班朋友去找結婚的新人，他們一群人就打算找一間旅館住，第二日一齊玩。網站上看到的酒店照片，外觀精緻，有四層。當時他們搭的士去，的士司機怎樣也不肯在旅館正門停車，他們一共有十多個行李箱，非常不方便，但兩個的士司機也拒絕在正門放低他們。

Hailey同阿祖聽到好專心。（《空肚講宵夜》電視截圖）

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入到酒店後，他們先上一層到大廳，裝潢看上去也很漂亮，突然其中一個女生說︰「唔得！我好唔舒服，我諗我要走，一定唔可以住喺呢度。」她的男友︰「咁既然佢話唔舒服要走，咁我哋都應該要走。」不過仍然有一個友人不斷在拍照，大呼酒店好靚，更上到上層開燈瘋狂拍照。然後那不適的女生更說︰「唔得啊，我有啲想嘔啊。」她一站起來，整個人就呆住了，一動也不動。她男友就很擔心，又給她膠袋以免她真的嘔吐。其他人見狀，馬上收拾好行李走人。

阿祖嚇到成個人彈起。（《空肚講宵夜》電視截圖）

這個時候有個人說他遺下東西在廁所，又未關燈。於是派了兩個男生再回去拿東西，「佢諗住伸隻手埋去熄燈就算啦，摸個掣咁樣。當佢一熄（完）燈伸返隻手出嚟，道門就『嘭』！咁佢哋兩個就即刻衝返落地下，然後就離開呢間屋啦。」BabyJohn續說︰「最癲嘅係嗰條片啊！嗰條片其實一直都留住喺度，然後佢畀咗啲朋友睇，which is有啲朋友話佢自己係可以睇到一啲嘢，就話呢度入面係有啲以前當過兵嘅人係過咗身嘅，所以就喺呢一度，留低咗……」阿祖嚇到大叫，成個人跳起，連帶Hailey都尖叫。BabyJohn指自己在網上看到這間酒店的確是幾靚的，完全想像不到會有這些恐怖事發生。連阿祖都大呼︰「好恐怖啊呢單嘢！」

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