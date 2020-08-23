何遠東因疫情留家努力減肥　3個月勁減20磅：想過積極少少嘅生活

藝人何遠東今天（23日）在IG發布一張照片，照片中的東東明顯瘦了一個碼，他表示正在努力減肥中：「鍛鍊了兩個月，點都有少少成果。」不少圈中好友如姚子羚、陳煒、李君妍等亦留言大讚他瘦了很多。

東東未減肥時候嘅相片。（受訪者提供）

對於減肥一事，《香港01》記者特意發短訊問候東東，原來他6月為劇集《殺手》宣傳時開始已減肥，現時減了兩個多月，已瘦了二十磅，成績不錯。他說疫情關係「因禍得福」：「由於疫情影響，好多工作都改期。除咗食飯煲劇打機瞓覺之外，基本上留喺屋企冇乜嘢好做。我想過一個充實而積極少少嘅生活，於是乎，我就想改變依種生活方式，我決定做運動。爆汗之後，感覺好良好，瞓得又好，仲會早睡早起，好健康嘅人生。」

東東係做《殺手》宣傳那時候開始減肥。（受訪者提供）

當然好多人會好奇他到底是如何減了這麼多，「初初開始嘅時候，做30分鐘運動，慢慢而家可以做到接近兩個鐘。我主要係踩健身單車，以及參考網絡上面不同嘅短片。當然啦，有好多動作都未必做到，但係我會嘗試。而家已經養成習慣。」

飲食控制方面，東東指要精打細算，每吃一種食物時都要計算好卡路里，他說：「我依家係卡路里計算機，其實唔複雜嘅，坊間都有好多健康食品可以選擇，所以唔困難。最大敵人都係自己，唔可以引誘自己再食啲咁肥膩嘅嘢，就算真係想食，我都會緊記『少食多滋味』。」最後東東表示目標是減40磅，現時的他已經減了一半，還需努力。

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