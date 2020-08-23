中國好聲音2020︱謝霆鋒超優厚條件利誘選手　潘虹最後竟揀李宇春

內地歌唱選秀節目《中國好聲音》全新一季，在8月21號首播。新一季導師方面不再是令人熟悉的那英和汪峰以及庾澄慶擔任，這次則是由謝霆鋒、李健、李榮浩和李宇春擔任節目導師。節目中的金句之一，絕對是「你的夢想是什麼？」，不過新的一集當中這句話並不太常見。

李宇春第一次擔任《中國好聲音》導師。（YouTube）

節目首集有兩位參賽者獲得四轉（四位評審同時轉身），成為四位導師爭奪的對象，而霆鋒被另外三位導師形容為最多資源的一位導師，因此霆鋒經常說出一些利誘的說話，譬如說「來到我戰隊會有很多的機會等著你」、「你來到我保護你」等，可惜最終選擇並不是霆鋒，令他大為失望。

首集好多學員都係揀李宇春同李榮浩，霆鋒利誘唔係咁成功。（YouTube）

另外有一位獲得三轉的學員，成為網民關注的對象。她的年紀只有21歲，名叫潘虹。潘虹長相甜美之餘，擁有一把天籟美聲，開聲便打動無數人。在比賽中她選擇了薜之謙的《最好》，網民聽完後表現有感染力的歌聲，連謝霆鋒亦形容她唱到令人心酸。

潘虹唱到使人有心酸感覺。（YouTube）

剛提到有三位導師轉身，包括李健、李宇春和謝霆鋒。三人一致形為潘虹聲音很好，更大讚有潛質做演員，因為潘虹本身的職業是一名采茶戲演員，霆鋒趁這個時機又再利誘她進入自己的戰隊，他說：「其實我好奇是，妳有學戲，所以你想通過這個機會，變成妳的事業嗎？所以妳會希望演戲嗎？我這邊會有好多的機會。大家為她著想，她絕對有一個演員的潛質。」在旁的李健諷刺說：「霆鋒老師的資源確實是源源不斷來，我等確實自愧不如。」

在霆鋒不斷使出利誘之下，潘虹亦不為所動，最後反而是選擇沒有說太多實質性幫助的李宇春作為導師。雖然結果有點令人覺得「不太實際」，或者三位轉身導師形容得夠貼切，潘虹的歌聲充滿情感，就連選導師亦以感情主導，正如李宇春所言：「我心裡面是非常有自信的，因為尤其是當我轉過來的時候，我看到了她一下子有那個開心和驚喜的感覺，我就覺得我沒有拍錯，沒有轉錯！」

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