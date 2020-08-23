陳木勝逝世｜謝霆鋒阿Sa發文懷念陳導　大讚：演戲做人都是恩師

執導《天若有情》、《新警察故事》、《男兒本色》和《特警新人類》等作品的香港電影警匪片的代表、電影導演陳木勝今早（23/8）因鼻咽癌離世，終年58歲。陳導演驟逝消息震撼香港演藝圈，不少曾受恩於陳導的演員先後出Po悼念他，並緬懷過去與陳導的相處回憶。

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謝霆鋒在微博出Po指陳導演是他做人做戲的恩師。（謝霆鋒微博圖片）

謝霆鋒亦配文貼上一張《特警新人類》眾演員與陳導演的合照。（謝霆鋒微博圖片）

去年曾參與陳導演遺作《怒火》的謝霆鋒今日下午在微博出Po緬懷陳導演，重提曾與他合作過的電影，「陳木勝導演離開了我們，從《特警新人類》、《新警察故事》、《新少林寺》、《男兒本色》...... 到《怒火》」。之後透露，自己在演戲和做人方面都當陳導演是他的恩師， 「他是我的恩師，不管是演戲還是做人，都深深影響著我。永遠懷念你，Benny（陳木勝） 導演」，又配文貼上一張《特警新人類》戲中演員與陳導演的合照，包括謝霆鋒、吳彥祖、李燦森和馮德倫。

阿Sa出文回憶與陳導演的相處回憶。（IG@choisaaaa）

與謝霆鋒共同出演《新警察故事》阿Sa（蔡卓妍）隨後亦在IG寫長文，思念與陳導演工作點滴。她提到在拍攝《新警察故事》其中一幕在拘留室的戲時，陳導演讓當時仍是新人阿Sa自由發揮，「演我想演的、講我想講的⋯而那是我們第一次的合作」。

阿Sa又提及，第二次合作《寶貝計劃》時，陳導演格外照顧她，時間緊迫之下仍給予她充裕時間醞釀情緒，「有一場要我在人來人往的街道上拍的哭戲，拍攝需要爭分奪秒，但導演怕我有壓力，巧妙地分了一個攝影師給我，一直拍到我情緒出來⋯而那場戲的搭檔是前輩古天樂⋯」阿Sa最後大讚陳導才華橫溢、品格高尚、脾氣絕佳，且樂於起用新人。

彭于晏在IG簡短地寫上「謝謝您，陳木勝導演 我會想念您，一路好走」。（IG@yuyanpeng）

另外彭于晏亦有在IG Po出一張與陳導演的合照，簡單寫上：「謝謝您，陳木勝導演 我會想念您，一路好走」。

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