陳木勝逝世｜執導30年拍出港式男人味　遺作《怒火》炸爆北京道

香港著名導演陳木勝因鼻咽癌不幸在今早離世，終年58歲。陳導演生前拍過不少膾炙人口的作品，當中包括由劉德華及吳倩蓮主演的《天若有情》，而這作品也是陳木勝的導演處女作品。之後他亦曾執導過不同類型的作品，以警匪動作電影居多，如《衝鋒隊：怒火街頭》、《新警察故事》、《保持通話》及《掃毒》等，而他的遺作是由甄子丹及謝霆鋒主演的《怒火》。

香港著名導演陳木勝今早因鼻咽癌離世，終年58歲。（資料圖片）

1961年出生的陳木勝，他在1981年中學畢業後，便加入麗的電視當文員助理，並兼任場記及助理編導。他翌年便由麗的轉投無綫電視，並擔任杜琪峯的助理編導。3年後，他由助理編導晉升為編導，曾參與拍攝的作品有《雪山飛狐》及《倚天屠龍記》等電視劇集。直到1987年，他宣布離開無綫電視，期間他為黃百鳴導演的《呷醋大丈夫》及梁普智導演的《殺之戀》做執行導演。之後他在1989年重返前身為麗的電視的亞洲電視擔任編導及監製，拍製了《皇家檔案》及《中華英雄》等劇集。

《衝鋒隊：怒火街頭》是一部陳木勝早年執導的電影作品，電影由劉青雲、陳小春、李綺虹及張達明主演。（《衝鋒隊：怒火街頭》劇照）

導演處女作《天若有情》一舉成名

陳木勝在1990年由電視圈殺入影壇，而他首部執導的作品就是由劉德華及吳倩蓮主演的《天若有情》，然而據了解，電影實際上由監製的杜琪峯執導大部分的電影場面。當時電影的票房及口碑都相當好，也為劉德華創造了「華Dee」的經典角色。除此之外，電影也為吳孟達帶來金像獎最佳男配角獎座。之後此作品還推出第二及三集，但三個故事其實沒有關連，也只有女主角吳倩蓮三集都有份演出。

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警匪及動作電影的代言人

然而要數陳木勝最在行的電影類型，相信是警匪及動作電影。他曾以《衝鋒隊：怒火街頭》、《雙雄》、《新警察故事》、《保持通話》及《掃毒》等五度提名金像獎最佳導演，但可惜總是與獎項擦身而過。

陳木勝執導30年，他曾拍過不少類型的電影，但最讓影迷深刻應該是警匪及動作電影。（Netflix 圖片）

陳木勝最後執導的作品是由甄子丹和謝霆鋒主演的《怒火》，有指電影在去年底已經完成拍攝，正在排期上映。據了解，有指陳木勝在拍攝電影期間已感身體不適，之後他去身體檢查時不幸驗出患上鼻咽癌末期。據悉，他因身體狀況不佳以致電影的後期製作工作，需要由其他人接手。不幸地，今日傳出陳導演病逝的消息。

陳木勝的最後作品《怒火》是由甄子丹及謝霆鋒主演。（葉志明攝 / 資料圖片）

《怒火》製作非常認真，在佔地4萬呎的戶外，搭了尖沙咀北京道及廣東道街景，而部分鏡頭更真的移師北京道拍攝。難怪當年謝霆鋒都表示：「好難申請！在近年港產片好難看到。」