陳木勝1990年起全力投身電影行業,第一部電影便是《天若有情》,其後也有不少著名電影,包括《雙雄》、《新警察故事》、《保持通話》和《掃毒》等等。1999年,陳木勝為謝霆鋒、馮德倫、李燦森和吳彥祖主演的電影《特警新人類》身兼導演、監製和編劇三職,其中一之的馮德倫剛剛於IG出post,悼念陳木勝導演。

當年拍《特警新人類》。(IG@馮德倫)

他說對於導演離世感震驚:「Shocked to hear the passing of Director Benny Chan. Not only was he a strong force behind Hong Kong cinema. He was Kind, Moral, a True Gentleman. We will miss you. Rest In Peace.」他又指陳木勝是香港電影的重要支柱,「他亦是一位仁慈、道德高尚的人,我們會想念你,願安息。」

相信是近照。(IG@馮德倫)

