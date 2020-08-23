【陳木勝逝世】羅浩銘緬懷陳導極好人品：佢好高要求但係冇脾氣

香港導演陳木勝今日因鼻咽癌離世，終年58歲。消息一出震撼香港演藝圈，陳導帶給我們實在太多回憶，《天若有情》、《衝鋒隊怒火街頭》、《雙雄》、《新警察故事》等等，陪伴著香港一代人的成長，也是香港電影警匪片的代表人物。

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與他合作過的演員，包括古天樂、劉德華、馮德倫等先後透過不同途徑表達自己的心痛之情，電影動作演員羅浩銘也在IG表達沉重心情，以自己與陳導的一張黑白合照悼念這位偉大的導演。

當年拍《特警新人類》。（IG@馮德倫）

羅浩銘在接受《香港01》訪問時，表示真的很突然，消息至今仍然難以平伏，他跟陳導曾經合作過三次，他說：「第一次係《掃毒》，嗰陣我係特技人。第二次好開心，係《危城》，上咗去肇慶拍三個月，日日都見面，最後一次係上年拍《怒火》。印象都好深刻，因為《危城》、《怒火》我都係生日喺片場。佢好好人，佢從來冇鬧過我，就算我做得唔好，因為嗰時拍戲都好緊張，佢都冇鬧過我。」

羅浩銘與陳木勝。（IG@羅浩銘）

羅浩銘表示陳導脾氣非常好，很少見他鬧人，而且更富有幽默感，「佢喺現場好幽默，冇脾氣，佢好高要求但係冇脾氣，冇話忽然鬧人，同佢合作好愉快好舒服。有一次我拍《危城》，俾枝木棍扑中隻眼，流好多血，我自己覺得冇事，好驚拍唔到，叫人唔好同導演講，但佢唔夠5秒就衝出嚟問我係咪整親，我話『導演，我冇事』，佢即刻命令式要我去醫院，佢完全係好擔心演員安全，就算我死頂話冇事佢都叫我去醫院。」浩銘指心情真的很沉重，因為自己很喜歡看陳導的警匪片，兒時的時候已經買《衝鋒隊怒火街頭》、《特警新人隊》等VCD，所以當自己面試《危城》成功的時候真的非常開心：「而家只能夠回憶。」