李孝利想改「MAO」做藝名激嬲網民　節目組發聲明仍被轟沒誠意

韓國樂壇天后李孝利早前在綜藝節目《玩什麼好呢？》（놀면뭐하니？）中，以藝名「Linda G」與劉在錫和RAIN組成夏日混聲組合SSAK3活動，更憑主打歌《Beach Again》橫掃音源及音樂節目榜首深受大眾喜愛。李孝利完結SSAK3活動後現正準備組成強勢女團「退貨遠征隊」，在上周六（22日）播出的節目中因為提及想以「MAO」（마오）做藝名，而遭中國網民質疑一詞疑似影射毛澤東引發極大不滿。

李孝利近期人氣急升。（Instagram：@hyoleehyolee）

李孝利早前與劉在錫和RAIN組成SSAK3。（MBC截圖）

在節目中劉在錫問李孝利今次打算以什麼藝名活動時，李孝利隨口搞笑說道：「不如改個中國名字吧，可能要之後還可能進軍國際市場呢，『MAO』如何呢？」結果節目播出後引發中國網民不滿，認為她以毛澤東的名字來開玩笑相當不敬，大批網民湧去李孝利的Instagram瘋狂式留言洗版炮轟兼要求她道歉。

劉在錫問李孝利今次打算以什麼藝名活動。（《玩什麼好呢？》影片截圖）

李孝利提議說「MAO」好不好，卻引起中國網民抨擊。（《玩什麼好呢？》影片截圖）

對此，《玩什麼好呢？》節目組今日（24日）在Instagram發聲明澄清指李孝利無意影射任何人，而且本來早已經決定用另一個藝名：「在8月22日播出的內容中，李孝利在決定藝名過程中提及『MAO』而引起部分海外觀眾的不滿，我們並沒有意圖去指定任何特定人物，不過為了避免引起更大的誤會，從昨日開始已經在所有收費頻道中剪掉該部分內容。」而節目組亦承諾未來會在播出的內容上更加小心謹慎。

《玩什麼好呢？》節目組今日（24日）在Instagram發聲明。（Instagram：@hangout_with_yoo）

雖然節目組經已發聲明為事件打圓場，仍有不少中國網民留言指製作組沒誠意，認為他們要向中國人道歉就該用中文。而韓國網民則認為「MAO」一詞在韓國並無任何問題，節目組並不需為此而道歉。