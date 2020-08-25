31歲Jessi後悔整容變木偶　出道初外貌清純差一步加入少女時代

韓國31歲女歌手Jessi最近憑一首《NUNU NANA》席捲樂壇，長居韓國各大音源榜高位。她更與李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定團「退貨遠征隊」，人氣可說是相當高。近日Jessi出道初整容前的照片，再次成為網上熱話，其清純的外貌令網民震驚。

Jessi 15年前曾以「Jessica H.O」的藝名出道，可是成績未算理想，因此暫停過5年活動，並於2014年再重新出發。在美國長大的Jessi向來敢言，她曾在節目上大方承認曾隆胸，並在眼及鼻上動刀。不過Jessi坦言整容後令她相當後悔，她表示當初整容並不是自願，而是因公司的勸說，Jessi講到：「我以為有雙眼皮看起來沒有那麼兇狠，結果變得更兇，現在沒有人敢跟我說話了。」希望大家不依賴整容，反而要學懂包容自己的不完美。

Jessi整容前的照片再成熱話，其清純外貌與現時相差非常大。（網上圖片）

按圖睇Jessi整容前照片：

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有指Jessi與少女時代Tiffany及前成員Jessica在同一外國學校上學，因此出道前關係就非常好，並一同通過試鏡進入SM娛樂。不過後來Jessi覺得公司的音樂風格與自己不符，因此離開公司並以Hip-Hop團體出道，她也講到自己當時不是以少女時代出道的話，就是以師姐團天上智喜出道。Jessi出道初的照片被翻出後，不少網友都被她清純的外貌驚艷到，大讚的確整容前更好看，而Jessi出道前的美貌也被劉在錫認證過相當可愛。

Jessi作風大膽，大方承認胸部、眼及鼻都有加工。（IG/@jessicah_o）

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