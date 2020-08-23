我要做業主｜鄭世豪靠影帝一句點醒　80後女生唔怕捱升呢做包租妹

由胡諾言、林秀怡和彭慧中主持的TVB節目《我要做業主》繼請來「星級」業主肥媽、馮盈盈、翟威廉和陸浩明分享置業貼士後，最新一集就到鄭世豪和一個年紀輕輕的「包租妹」分享投資心得。

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公屋出身的「細龍生」鄭世豪於6年前以358萬賺入市區約307多呎單位，他稱當時婚後與太太以$9000多租住旺角一個200多呎的舊樓單位，慢慢就開始萌生買樓的想法：「咁啱天時地利，2013年求完婚又有『星夢傳奇』呢個比賽，多咗好多出面嘅工作，突然之間有咗一嚿首期嘅錢。」除了當時手頭比較寬鬆，他亦提到張學輝給了他最大的啟發：「當時有部電影，張學輝着住一套地產經紀的西裝，向住鏡頭講『幾時係買樓嘅時機，你買得起樓就係買樓嘅時機。』就係呢一句深深印烙咗喺我腦海。」

今次輪到世豪分享經驗！（電視截圖）

世豪置業經驗一次！（電視截圖）

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而一名30幾歲叫Kathy的女子除了是一名專業測量師，靠自己置業外，更將賺得的資金賺入另一單位，收租以及投資分租生意。她透露自己在尖沙咀一個千多呎舊樓，分成13間分租單位，每月的總租金收入高達$68000。由於目標是40歲退休，因此Kathy決定用老本投資磚頭，用了短短3年就賺了200萬：「嗰陣用360萬買入荃灣單位，首期36萬。賺咗200萬之後就再買個差唔多嘅單位租出去，再投資分租生意。因為分租回報好啲，亦都睇到香港人返工個路程好長或者工作好長，都好想喺市區搵返個細細哋，舒服嘅地方住，我就睇中呢個市場。」

醒目女！（電視截圖）

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Kathy除了提供一條龍服務，全包水、電、wifi和各項雜費外，更身兼社工：「有個好租客同我講失業2個月，下個月唔再租。咁我就同佢講呢個月嘅租金等你搵到工再攤分還，全力去搵工。仲幫佢睇吓個CV，由6張紙變2張，又幫佢睇吓搵工網，冇耐就搵到工可以繼續租。」佢更稱作為一個「包租妹」最重要是人情味，不要賺到盡：「平時收租就收平市價啲啲，咁租客都會將所有嘢鍚住嚟用，都會驚業主唔再租。」

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