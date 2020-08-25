過街英雄｜唐嘉麟曾拒《中國有嘻哈》　專心拍劇︰冇TVB我冇人識

唐嘉麟（KT）近日頻頻有劇出，繼《十八年後的終極告白》、《迷網》後，無綫現正播放的兩套劇《反黑路人甲》和《過街英雄》都見到他的出現，曝光率夠多。《過街英雄》中，他飾演偵探社員工機智，戲份不少。KT在2009年在Rap歌手歐陽靖（MC Jin）幫助下出道，一首《Who is KT？》及VLT檸檬茶廣告，可說是洗腦式地在電視上播放，不過2012年加入無綫後他卻主力拍劇，原來曾因為一件事而令他「團火熄咗」。

KT在《過街英雄》的戲份不少。（劇照）

點擊下圖睇更多劇照︰

+ 4 + 3 + 2

現年35歲、加入TVB八年的KT，在入行前做過不同工作，做過電話銷售員、試過開服裝店、又做過售貨員，後來他得到MC Jin賞識，簽為旗下Rapper，當時MC Jin是《兄弟幫》主持，有一次叫KT上節目做嘉賓，之後監製就邀請KT一起做《兄弟幫》主持，因緣際會下加入了TVB。他接受《香港01》訪問時直言，曾經有機會出碟，可惜因為MC Jin回美國發展，計劃就告吹了。被問到會否覺得遺憾，他直言︰「直情熄咗團火，所以後尾冇做歌就專心拍劇。」

談到拍劇和Rap，他較喜歡哪樣？他說︰「兩樣都鍾意，Rap由零開始由自己包辦，成功感其實同我拍完套劇係一樣。」（Instagram@kt306kt）

2012年開始密密拍劇的KT，在《十八年後的終極告白》演出患有精神病的終極幕後兇手，演技備受讚賞，成為他的代表作。很多人都指在TVB，每個演員都會有「捱」過的時間，性格樂天的KT說︰「我覺得我嚟講唔算太捱，我嗰條線都係平穩斜上，又唔係話突然間上，突然間落，又冇，冇工開係咪叫捱？Touchwood又真係劇接劇，好好彩地，同埋生計呢邊Cover唔到，我會好快諗第二嘢，搵人一齊搞，做第二樣嘢。」他跟兩個拍檔合作搞車房，再加上家人沒有給他壓力，所以生活算是可以，「但當然都會有壓力，壓力就係來自自己嘅將來，錢你話夠唔夠使？有邊個夠使啊？除咗啲首富，首富都講到自己唔夠使㗎啦，所以冇得用呢樣嘢衡量囉而家，反而點樣去努力去做好自己每一樣嘢，去令到下一樣嘢自己會走埋嚟搵你囉。」KT說。

KT出充時有MC Jin徒弟的稱號。（資料圖片）

放低了Rap幾年，近年，KT又重拾對音樂的熱誠，去年在處境劇《愛回家之開心速遞》當中，一段「大四喜Rap」的表演爆紅，原來也是由他做幕後軍師。KT坦言是因為看了內地節目《中國有嘻哈》，所以決定再創作Rap作品。被問到覺得在香港做Rapper是否不能糊口，KT說︰「我覺得兩睇，睇吓你點睇音樂呢樣嘢，即係你要靠音樂搵食嘅時候，我覺得係難嘅喺香港，但係你話純粹興趣做音樂呢，又兩回事，所以冇得去咁樣比較，用音樂搵錢，或者用Rap去搵錢，其實係有啲難度，所以呢要自己平衡。」

KT跟拍檔合作搞車房，原來他也是一位改車達人，被問到收入如何，他說︰「都係打份工我同啲Partner當，始終而家啲價太透明，同埋我哋又唔係嗰啲所謂黑店。」（葉志明攝）

KT又直言︰「理想喺我心目中係用錢去堆砌」，理想是要先可以照顧好生活，才可以追求，他說︰「就算我而家冇錢，我可唔可以仲繼續做到演員呢？你又唔係男一、你又唔係紅，咁冇錢喎但，要生活，你一定要馬死落地行，搵第二樣嘢去Cover呢樣嘢。」原來《中國有嘻哈》第二季曾經邀請過他參與，可惜他當時有劇在身推卻了，不過他自言自己「未夠班」，而且普通話又不流利，就算參加也是輸居多，所以不如專心拍劇。談到在內地發展的機會，KT直言︰「如果有機會，當然想，但都係專心拍多啲劇先，因為你話我擦鞋又好，賣花讚花香又好，我覺得冇TVB都唔會有你呢個人出現，或者係冇MC Jin，呢兩個平台，（我）都根本冇人識，所以有時都係飲水思源。」現時除了拍劇，他也會積極拍片或用抖音放上網，吸引更多人留意他。

點擊下圖睇更多圖片︰

+ 5 + 4 + 3

同場加映，同劇演員江嘉敏嘅靚相︰