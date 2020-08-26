黑澀會小薰談台灣娛圈潛規則　曾遭恥笑「沒行情」：這樣才走得遠

台灣女星小薰（黃瀞怡）自節目《我愛黑澀會》出道，精湛演技曾獲金鐘獎、台北電影節入圍肯定，戲劇路上發光發熱，但入行15年來，過去她曾遭遇過不少低潮期，一路被嫌「不會演」、太胖、不會跳舞、說話結巴，一度想過乾脆回老家餐廳幫忙，自嘲：「潛規則也沒碰過，誰會想要潛一個這麼胖的人！」

當年《我愛黑澀會》節目大紅，小薰因成為美眉一員，18歲時就拍了偶像劇《十八禁不禁》人氣暴漲，但她當時在團體中，因舞跳得不好、走位走不好，幾乎天天被罵，「那時候常被說，小薰你又變胖了，你要過去一點、為什麼手要這樣擺？！」一路被罵的結果，導致她更沒自信，說話變得結巴，團體解散前，她是被罵最多的美眉成員。

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直到2012年她演出戲劇《我租了一個情人》，戲裡她演個外表無害、腹黑心機女，演技大獲好評，小薰坦言，當時自己已經一年沒拍戲，好不容易在低潮期接到戲，格外心急求好心切，甚至覺得自己「不會演」，一場和宥勝的對手戲竟足足拍了兩天，後來監製找她聊，「我心想我要被換掉了」抱著這是「最後一部」的心情，再不行就回自家餐廳打雜，乾脆豁出去演，「所以當時入圍金鐘（女配角），我真的很驚訝！」

演藝圈潛規則時有所聞，小薰笑言自己很幸運，出道以來沒有人邀到房內討論劇本，也沒有飯局，最大的飯局就是「殺青酒」，「可能以前我太胖了，胖胖肉肉的，誰會想要潛一個這麼胖的人！」笑說自己私下無星味、長得很安全的女明星，有人虧她是否覺得自己「沒行情」，她說：「這樣路才走得長遠，要不然在4、5年前，我就掰掰了！」

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