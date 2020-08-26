黑澀會Apple遇「雙面手法詐騙」　投資50萬台幣幾乎血本無歸？

Apple日前上節目《請問你是哪裡人》分享受騙上當的經驗，Apple朋友邀她投資，第一個月投了20萬（台幣、下同），順利拿回本金加利息23萬。他陸續加碼投資了快50萬，對方卻消失不見，找了共同好友約對方出來對質，才發現對方根本沒邀她投資，而朋友也被假Apple騙了好幾個月幫付房租，兩人都是被害人，趕緊一起報警。

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Apple回憶，前年一個快十年沒聯絡的朋友突然用社群軟體私訊她，兩人閒聊一陣後，對方說最近有做了一個投資，也因為這個投資有賺錢最近剛買了房子，對方還關心Apple演藝圈工作這麼不穩定有沒有副業，得知Apple沒有副業也沒有投資，就要Apple跟著她一起投資就好，還說兩人是十幾年的好朋友才這樣幫她。

Apple後來上社群軟體看對方的狀況，的確是剛買新房在忙著佈置中，讓Apple評估或許真的是個投資的機會，第一次就給了對方20萬，主持人于美人好奇問說是投資什麼，沒想到Apple竟然回說：「重點是我連投什麼都不知道。」她一個月後也拿到對方現金存入23萬到她的戶頭，讓Apple更加相信朋友沒有騙她。

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於是Apple就這樣跟著朋友投資，5個月已經陸陸續續匯了近50萬給對方，而這段期間，對方跟Apple謊稱因為她有多投資，就下個月一起給她，但過了幾個月都沒拿到錢，Apple這才發現不對勁，趕緊找了兩人之間共同的幾個朋友詢問，發現對方的確有買了新房子，但都沒有要他們跟著投資，Apple馬上請朋友幫忙約出對方要當面對質。

Apple看到對方劈頭就問有沒有叫她投資，沒想到對方一頭霧水說根本沒有要Apple投資，反而是自己一直借錢給Apple付房租。Apple本來以為對方是被她逮到才裝傻，沒想到對方出示了兩人私訊對話內容，上面顯示Apple跟對方說演藝圈工作不穩定繳不出房租，結果也匯了3、4個月的房租要幫Apple。Apple趕緊拿出跟對方的對話紀錄，兩人瞬間起雞皮疙瘩，這才知道這個人是兩邊都騙，Apple馬上報警，後來警方也抓到這個嫌犯，因為查到對方的對話紀錄裡有Apple才傳喚她到案。Apple說還好對方中間陸續有還她一點錢，好險沒有全被騙光。

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