【追兇500天】黑澀會小薰親熱戲拍唔停　對手完事後竟失控爆喊？

台灣演員柯朋宇在即將上映的台灣迷你劇集《追兇500天》中演出小薰（黃瀞怡）小男友，兩人在劇中見面不是親熱戲就是床戲，拍攝床戲時為了進入狀況，導演還特地清場，但沒想到拍完該場床戲卻惹得柯朋宇爆哭，「那時候是在沙發上拍，拍完我直接躺在沙發上面，就是哭到想吐的那種，不知道自己怎麼了，一直哭到無法停止」。小薰當時看見他哭到完全沒辦法走，隨即到身旁安慰，「我可以感受得到他對於當演員的企圖心很強的，排戲時他整個人已經在預熱了，但沒想到是情緒大爆發」。

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柯朋宇形容本來設想床戲這件事情應該是愉悅的，但開拍前導演忽然告訴他可不可以邊哭邊做，要他感受小薰即將離開他，當時柯朋宇硬著頭皮答應，但沒想到真正拍攝時情緒完全收不回來，連導演喊卡也沒用「當下哭到不行時，我聽到小薰在旁邊鼓勵我，但我已沒有力氣回應，那種感覺太折磨，但身為演員又覺得太爽了」。他也透露拍攝床戲前與小薰沒有太多溝通，只有「演好、演滿、演到位」的共識。

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柯朋宇也憶及第一次與小薰碰面內心就像是「迷路的小白兔」，當小薰主動與他說話時，他先愣住看著小薰五秒，才搖頭說：「對不起，我現在在緊張，等我一下」。小薰當時誤以為自己太過急躁，趕緊回答再給他一點時間。但沒想到第二次見面就要開始排練親密動作「那時我環抱她，然後要在她耳朵旁邊磨蹭」，他形容當時心情因太過緊張而失神，對起話來完全記不得自己是不是胡言亂語，為此他特別感謝小薰「好在都是小薰照顧幫忙緩和我的緊張，才能進入拍攝狀況」。

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這回在劇中柯朋宇講話浮誇，懂得花言巧語討女人歡心，還染上不良惡習。柯朋宇坦承私下其實是個「宅男」，連「夾娃娃店」都沒去過，所以要為該劇演出不同個性的角色就覺得相當興奮「劇裡所發生都是我活到現在三十年來，完全沒有看過的事情」。就連打扮穿著也不同，劇中流裡流氣的花襯衫，也非他風格，「我的生活真的很無聊，不會去夜店，更遑論是去聲色場所」。他認為該角色與他根本是兩個世界，好似可以完完整整地去參與一個不一樣的人生，在這樣想法下也讓演出更加投入。

柯朋宇（右）與小薰拍床戲。（《追兇500天》劇照）

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