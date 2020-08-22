黑澀會鬼鬼為食唔怕肥？維持好身材靠兩招　排隊買爆紅美食留遺憾

台灣女星吳映潔（鬼鬼）將於九月推出個人首張專輯《GX》，新歌〈GO〉大展女力精神，也讓她獲邀擔任台北捷運GO APP推出「美食上線」推廣大使，聽聞會員享有多品牌獨家好康優惠，吳映潔興奮直呼：「就像是我的新歌『GO』，一起GO美食！GO好康！GO方便！GO！GO！GO！」

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她自認是美食愛好者，尤其最愛夜市的地瓜球，近期則是愛上信義區附近排隊土司名店的奶酥醬，但礙於藝人身分，都會情商朋友幫忙排隊買好料，可惜連2次都只買回土司，讓她覺得有點惋惜；她近期忙於舞台劇《莎姆雷特》，愛吃的她不怕胖，靠一周2到3天進行肌力訓練、有氧運動等運動hold住好身材。

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可以隨著APP吃遍美食，也讓她想起高中時期搭乘捷運通勤的日子，她說「捷運是我進演藝圈重要的回憶」，當時幾乎每天都從民權西路站到明德站，搭捷運不會刻意變裝、頂多戴口罩，她會刻意不跟旁人對到眼，戴耳機聽音樂，活在自己世界裡，因此很少被粉絲認出，但若真有粉絲打招呼，也就自然面對，「因為坐捷運很自然，就是當生活過」。

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